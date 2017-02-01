Выставка Aquatherm Novosibirsk 2017: две недели до старта

Свою продукцию на выставке бытового и промышленного оборудования для отопления, водоснабжения, инженерно-сантехнических систем, вентиляции и кондиционирования представят более 80 компаний из 17 городов России, а также из Турции, Китая, Германии и Италии.
Среди них:
- Viessmann
- Grundfos
- "Упонор Рус"
- ГК "Новый город"
- "Санекст"
- "Аква-сети"
- "Келет"
- "Неватом"
- "Группа Теплолюкс"
- ТД "ЭГО инжиниринг"
- ПК "Двин"
- ZOTA и другие
В числе новых участников выставки известные на российском рынке поставщики оборудования:
- МТК
- "Аэрмек Руссия"
- "МЮПРО"
- "Хайсскрафт Импэкс"
- "ЮНИО-ВЕНТ"
- "Форте Хоум ГмбХ"
- "ЭмВиАй Рус"
- "Логика-Теплоэнергомонтаж"
Посетив выставку, руководители и специалисты оптово-розничных и строительных организаций смогут выбрать из широкого ассортимента и купить продукцию для своего бизнеса.
Новинки продукции ― сифоны "Юнг", армированные удлинители, модели водосливной арматуры и сифонов для душевых поддонов ― представит "АНИ пласт".
Новый водогрейный котёл низкого давления серии TEMRON WL 1250 продемонстрирует TEMRON.
Широкий выбор вентиляционного оборудования, в том числе новинки ― рекуперы Winzel от Blauberg, представит компания "ЗЕРН" (Blauberg Group).
Алюминиевые и биметаллические радиаторы собственного производства и широкий ассортимент продукции для отопления и водоснабжения продемонстрирует "Холдинг Форте".
На выставке состоится собрание профессионалов российского рынка отопительных приборов "ТермоКонВент 2017". Его организатор ― Ассоциация производителей радиаторов отопления.
Ознакомиться с полным каталогом продукции можно на сайте.
Для посещения выставки можно получить бесплатный электронный билет.
Организаторы выставки: "ITE Сибирь" и Reed Exhibitions Russia
Место проведения: МВК "Новосибирск Экспоцентр"Новосибирск, ул. Станционная, 104
Телефон: +7 (383) 363-00-63
Сайт: www.aquatherm-novosibirsk.ru
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