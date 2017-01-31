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Новости

Тест. Что ты знаешь об американской премии "Оскар"?

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Готовимся к вручению главной награды в американском кино

Церемония вручения главной премии в области американской кинематографии пройдет в ночь на 27 февраля в Лос-Анджелесе в 89-й раз. В этом году по количеству номинаций лидирует музыкальная мелодрама "Ла-Ла Ленд". В преддверии вручения наград предлагаем пройти тест и проверить ваши знания об "Оскаре". Удачи!

 
Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

31.01.2017 07:50
- гость -

Что ты знаешь об американской премии "Оскар"?

вроде есть такая

0  0
31.01.2017 08:05
- гость -

На фоне статуэток не видно вопросов.

0  0
31.01.2017 08:31
NiGHT

замечание программисту амика: вот прохожу я тест... а страница делает полное обновление и всё сбивается. зачем это надо ? на что вообще это рассчитано, что текст новости изменится ?

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