Церемония вручения главной премии в области американской кинематографии пройдет в ночь на 27 февраля в Лос-Анджелесе в 89-й раз. В этом году по количеству номинаций лидирует музыкальная мелодрама "Ла-Ла Ленд". В преддверии вручения наград предлагаем пройти тест и проверить ваши знания об "Оскаре". Удачи!
Комментарии
Что ты знаешь об американской премии "Оскар"?
вроде есть такая
На фоне статуэток не видно вопросов.
замечание программисту амика: вот прохожу я тест... а страница делает полное обновление и всё сбивается. зачем это надо ? на что вообще это рассчитано, что текст новости изменится ?