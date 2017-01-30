Фото: russiasport.ru
Полиция задержала молодого барнаульца, который подозревается в угоне автомобиля без цели хищения.
Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, парень 1990 года рождения распивал алкоголь в гостях у своей знакомой. Затем он решил покинуть хозяйку квартиры и отправиться домой.
Уходя из дома, злоумышленник взял ключи с полки от автомобиля Honda и отправился на машине в сторону дома, однако, проехав несколько сотен метров, он попал в ДТП.
Вскоре подозреваемый был задержан, а по данному факту возбуждено уголовное дело о неправомерном завладении транспортным средством без цели хищения.
Комментарии
Что значит без цели хищения? Угнал значит похитил. Иначе можно вытащить бумажник, поносить неделю без цели хищения.
лох