Фото: severpost.ru
Международные конфликты и рост цен в магазинах по-прежнему являются главными факторами страха у жителей России. Таковы данные опроса ВЦИОМ, который был сделан в конце прошлого года.
Уровень страха возникновения конфликтов в мире составил 14 пунктов, а уровень обеспокоенности ростом цен в магазине снизился до 10 пунктов. В прошлом году этот страх у граждан России был равен 23 пунктам.
Кроме этого, в прошлом году россиян меньше волновали внутренние беспорядки и проблемы со здоровьем. Как и прежде, семейные проблемы и неурядицы остаются на самой последней строчке рейтинга. Уровень опасений – 50 пунктов.
По словам руководителя исследовательских проектов ВЦИОМ Михаила Мамонова, декабрь прошлого года стал самым спокойным месяцем 2016 года.
Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 24-25 декабря 2016 г. в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках и 8 ФО России. Объем выборки – 1600 человек. Выборка репрезентирует население РФ в возрасте 18 лет и старше по полу, возрасту, образованию, типу населенного пункта.
Комментарии
Очередное "социологическое враньё". Ползущие вверх цены, нищенские зарплаты и пенсии - вот что волнует людей. Хотя если включить телевизор, да - Сирия, Украина, Трамп. Платные клоуны с телекнопок стараются вовсю, отвлекая от проблем реальных и насущных
Показатель опасений жителей страны из-за стихийных бедствий составляет минус 14 пунктов. Снижение доходов (урезание или задержка зарплаты, перевод на низкооплачиваемую работу или на неполную рабочую неделю) волнует опрошенных существенно меньше, чем в начале 2016-го (минус 18 пунктов против минус восьми). «Индекс страхов потери работы в последние полгода не демонстрировал значимой динамики, а в декабре составил минус 29 пунктов (с минус 23 пунктов в январе). Семейные конфликты и проблемы по-прежнему занимают последнюю строчку в рейтинге страхов: соответствующий показатель индекса в декабре составил минус 50 пунктов», — отмечают социологи.
Кроме того, респондентов волнуют исчезновение из продажи привычных товаров или их значительное удорожание, а также обесценивание сбережений (показатель снизился до минимального значения в 2016-м — 10 пунктов; в начале года равнялся 19-ти).
Да-да. Как там Гондурас? Других забот у меня нет.
Мой главный страх, что 146% этой страны опять "выберут" в президенты "поднимателя России с колен". Тогда на России можно ставить крест - в ближайшие 30 лет она точно не выплывет из фекалий, куда её окунули "эффективные управленцы вертикали власти".
Все переврали.
Показатель, демонстрирующий уровень опасений россиян относительно международной напряженности, составил 14 пунктов (год назад - 23 пункта). http://www.interfax.ru/russia/547608
т.е. про внешнюю угрозу враки всерьез стали воспринимать в 2 раза меньше.
Складывается такое ощущение, что многие люди в России сегодня уже просто выживают на пределе своих возможностей, а их материальный, физический, психологический ресурсы на исходе. Уныние и апатия населения будут усиливаться, потому что жизнь людей не улучшается. Чем собирается их взбодрить правительство? Очередными внешнеполитическими победами? Рискованно. Да и экономические проблемы страны это явно не решит, наоборот, только усугубит.
Неужели надежда только на то, что нефтяные цены вновь начнут расти, а пока как-нибудь перекантуемся? Дальновидная стратегия, слов нет, но может не сработать. Какие еще варианты? Заграница (в лице Трампа) нам поможет? Может быть. А может, и помешает. Наши проблемы за нас никто решить не в состоянии, это очевидно. Проблема в том, что никто пока в России похоже их решать и не собирается.
Первое - качество продуктов (основных), второе - соблюдение и справедливость законов. В остальнои - отобъемся.
А по мне главное- это выгнать либерастов экономистов из правительства,и вместе с покемоном
Где его Путин взял, в нагрузку от Ельцина- педераста?
КАК МОЖНО ЖИТЬ ЕСЛИ ЗА ЖКХ принесли 11.500 за месяц я живу одна а пенсия 12.МОЙ ОТЕЦ ПОСЛЕ ВОЙНЫ ВОССТАНАВЛИВАЛ ЗАВОДЫ В ДВЕ СМЕНЫ БЫЛО ТЯЖЕЛО.ЗАТО Я ПЛАЧУ ЗА КВАРТИРУ УЖЕ ДАВНО ВЫКУПЛЕННОЙ ЖИЛПЛОЩАДИ.ПОЗОР ......ДЕПУТАТЫ ЖИРУЮТ ОНИ НЕЗНАЮТ КАК ПРОЖИТЬ НА ЭТИ ДЕНЬГИ .