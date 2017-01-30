Как провести первую неделю последнего зимнего месяца, куда сходить и где отдохнуть, читайте в нашем традиционном гиде.

Понедельник

В начале рабочей недели барнаульская блюз-рок команда "Мыс доброй надежды" приглашает любителей музыки на свой день рождения, который группа будет отмечать в баре "Джем". Начало концерта в 20:00.

Вторник

31 января можно отправиться на новую картину Федора Бондарчука "Притяжение". Как отмечают критики, это лучший фильм в карьере режиссера, и посмотреть его просто необходимо. Кроме того, можно уделить внимание и исторической драме "Молчание" Мартина Скорсезе. Это экранизация основанного на реальных событиях романа японского классика Сюсаку Эндо.

Среда

В Государственном художественном музее можно посмотреть графику выдающегося французского художника XIX века Гюстава Доре. Сейчас в Барнауле можно посмотреть самую масштабную в России экспозицию его работ. На выставке представлено 114 иллюстраций к литературным произведениям, среди которых Библия, "Божественная комедия" Данте, "Потерянный рай" Мильтона и многое другое.

Четверг

Барнаульцев в кинотеатрах порадуют шестью новыми фильмами. Среди ужастиков – фильм о "фильме в фильме" "Звонки", который продолжит историю страшной видеокассеты, губящей всех ее увидевших. Для семейного просмотра подойдет фантастическая драма о мальчике Конноре и страшном существе из его снов "Голос монстра". Посмеяться можно будет над российской комедией "Огни большой деревни" и американо-китайским боевиком "Отпетые напарники". Кроме того, на большом экране появится "Трансформация" и фантастическая драма о межгалактической любви "Космос между нами".

В Молодежном театре Алтая можно будет увидеть недавнюю новогоднюю премьеру – спектакль по рассказам Надежды Теффи "Чертова закуска", а в драме покажут странный анекдот "Пиковая дама".

Пятница

Конец рабочей недели можно посвятить классике. В драме пройдет показ спектакля по произведению Михаила Булгакова "Собачье сердце", а в МТА зрителей порадуют "Грозой" Александра Островского.