Ассоциация ресурсоснабжающих организаций, в которую входят Сибирская генерирующая компания, "Росводоканал Барнаул" и МУП "Энергетик" г. Барнаула, подвела итоги 2016 года. Помимо традиционного списка должников, которым уже никого не удивишь, члены объединения решили выделить те компании, которые смело могут носить статус добросовестных.

В число передовиков попали управляющие компании, которые эффективно работают, своевременно оплачивают предоставленные коммунальные услуги, а также ведут плодотворную работу по информированию населения, а также успешно взаимодействуют с ресурсоснабжающими организациями.

"Жизнь так устроена, что с проблемными компаниями приходится общаться часто. А с кем дела обстоят хорошо, так принято, что встречаться вроде и нет смысла. Но сегодня мы хотим этот тренд переломить. Хочу от имени водоканала сказать вам искреннее спасибо за вашу работу. Желаю вашим компаниям процветания", – обратился к представителям управляющих компаний генеральный директор "Росводоканал Барнаул" Дмитрий Масловский.

Присоединились к словам благодарности начальник управления по работе с дебиторской задолженностью барнаульского филиала Сибирской теплосбытовой компании Сергей Стручков и начальник отдела сбыта МУП "Энергетик" Дмитрий Родт.

"Искреннее вам спасибо, вы профессионалы! Я уверен, что 2017 год, несмотря на трудности, мы проведем на высоте и будем искать точки соприкосновения", – сказал Сергей Стручков.

За эффективное сотрудничество с ресурсоснабжающими организациями, поддержание стабильной платежной дисциплины, информационно-просветительскую работу с населением благодарственные письма получили ООО "Фирма ПЖЭТ-2", МУП "ЖЭУ № 30 г. Барнаула". Стоит отметить, что эти компании возглавили рейтинг, так как были отмечены минимум двумя членами ассоциации.

В "личный рейтинг" Сибирской теплосбытовой компании СГК вошли такие добросовестные компании, как ООО "ЖЭК "Петровское", ТСЖ "Красноармейский 79" и ООО УК "Инициатива".

В число лучших партнеров Барнаульского водоканала вошли ООО "Комм-Сервис", ООО УК "Барнаул", ООО УК "Изумрудный город", ООО УК "Прогресс".

В список добросовестных УК, которые взаимодействуют с МУП "Энергетик", попали ТСЖ "Прудское", ЖСК-142, ТСЖ-9, ООО "Управдом", ООО УК "Индустриальная".