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Расследование уголовного дела в отношении проводницы поезда ст. Бийск – ст. Новосибирск – ст. Бийск завершено. Ее обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Об этом сообщает старший помощник руководителя Западно-Сибирского СУТ СК России Яна Стрижова.
По данным ведомства, инцидент произошел еще в сентябре прошлого года. Проводница не предупредила пассажиров заранее о том, что поезд прибывает на станцию. На том, что нужно покинуть вагон, она настояла уже тогда, когда поезд двинулся.
В результате двум женщинам вместе с сумками пришлось прыгать с поезда на ходу. Они получили телесные ушибы и ссадины. Дело с обвинительным заключением отправлено в суд.
Комментарии
Жесть. Человеческая тупость не знает границ. Это касается и проводника и пассажиров
амик ну как всегда "Проводница не предупредила пассажиров заранее о том, что поезд прибыл на станцию" заранее можно предупредить, что поезд прибывает на станцию. но как можно заранее предупредить, что он прибыл? )))
30.01.2017 16:53 - гость - **** ты сын проводницы? не?
Надо было с криком "за ВДВ!" прыгать и группироваться, было бы всё ништяк.
ЗЫ Даже когда забываешь - Родина напоминает о себе, и на душе становится тепло и уютно )))
- гость - 30 января 2017 г. 16:56 ты сын проводницы? не?
не, сын земли сибирской. А чо?
самозванец! это меня спрашивали
- гость - 30 января 2017 г. 17:05 самозванец! это меня спрашивали
Ну так отвечай! Что молчишь?! Человек волнуется же!
дочке журналиста отвечу - нет, не имею отношения к железной дороге. скорее, мама учитель русского)
Стоп кран дернули и побежали спокойно..без ушибов и ссадин))
Стоп кран дернули и побежали спокойно..без ушибов и ссадин))
ну и следить надо за остановками, в билете время прибытия написано
спасибо, что поправили текст
)
Пассажиры придурки, проводника надо оправдать, в России живём а не в сраном западе
Да эти кобыли девчушку от СТОП-КРАНА просто отодвинули своими суморями, покемоны блин
Свободу проводнице! Позор кобылам!