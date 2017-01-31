Переезд в другой город — это всегда хлопотно. Тем более если этот город — шумная столица, где все куда-то спешат и что-то ищут. Отыскать в этой суете приличное жилье, не переплатив недобросовестному продавцу или застройщику, довольно сложно. Поэтому, прежде чем паковать чемоданы и прощаться со своей малой родиной, эксперты все-таки рекомендуют определиться с новым местом жительства.
Для тех, кто хочет в ближайшее время переехать в Москву, был создан специальный проект — kvartirny-control.ru. Специалисты "Квартирного контроля" занимаются исследованием новостроек Москвы и Московской области. Они изучают, где строятся новые многоэтажные дома, по какой цене в них реализуются квартиры, снимают очень интересные видеообзоры прямо со строек.
Для тех граждан, которые хотят сэкономить на покупке столичной недвижимости, создан особый раздел, название которого говорит само за себя — "Акции на новостройки". В нем представлены материалы о самых дешевых новостройках, размерах скидок, предлагаемых разными строительными компаниями.
Журналисты-профессионалы "Квартирного контроля" принимают вопросы от интернет-пользователей и адресуют их напрямую продавцам и застройщикам. Таким образом они выясняют всю правду о продуктах, представленных строительными компаниями на рынке. Они помогают будущим москвичам избежать ошибок, которых при покупке и оформлении недвижимости быть не должно.
Комментарии
Статья - тонкий намек? Что, пора валить?