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60-летний россиянин сорвался со скалы в море и утонул. О происшествии стало известно в понедельник, 30 января, сообщает сайт газеты "Комсомольская правда".
ЧП случилось на пляже Ката на острове Пхукет. Тело пенсионера нашли туристы. Они доставили его в больницу. Врачи констатировали его смерть.
Пхукет расположен у западного побережья Таиланда, в Андаманском море Индийского океана. Пхукет лидирует в списке крупнейших островов Таиланда. С материковой частью королевства остров соединён тремя мостами.
Комментарии
Что за пенсию он получал козёл?, что на неё смог туда попасть
17.33 перстаньте так зло завидовать, работайте лучше
17:33, вот ваше истинное лицо. обычно печетесь о пенсионерах "лучше бы раздали деньги пенсионерам". а как выясняется, что пенсионер имеет право на отдых, так начинаете нервничать
А таким "пенсионерам" туда и дорога. Я получаю отличную для Барнаула пенсию, но туда смогу попасть если не есть и не платить ни за что, лет через 5
30.01.2017 17:55 - гость - сразу видно что вы одиночка, мои деды живущие в деревне, пенсию копят и регулярно внукам по сотке подкидывают.