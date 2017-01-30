Фото: ИА "Живая Кубань"
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который предлагает обязать казачьих атаманов отчитываться о своих доходах и декларировать имущество. Об этом пишет "Российская газета".
Согласно этому документу, на атаманов должны будут распространяться ограничения и запреты, установленные ранее в законодательстве, в целях противодействия коррупции. То есть они должны будут предоставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Также нужно будет отчитываться о доходах супруга или супруги и несовершеннолетних детей.
Для тех, кто вовремя не предоставит указанную информацию, предполагается наказание – досрочное прекращение полномочий атамана.
Комментарии
Если Путин должен заставлять то зачем налоговая служба ?
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который предлагает обязать казачьих атаманов отчитываться о своих доходах и декларировать имущество
То есть де-факто приравнять "ряженых" к чиновникам (гос.служащим)?
Когда РПЦ заставят отчитываться о доходах и имуществе?