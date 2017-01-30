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Новую программу по оценке способности России и Китая пережить гипотетический ядерный удар разрабатывают разведывательные службы США и командование Пентагона, передает "Интерфакс" со ссылкой на агентство Bloomberg.
Отмечается, что соответствующее поручение дал Конгресс США еще до того, как Дональд Трамп стал президентом. При этом данный проект получил поддержку членов обеих партий.
Известно и то, что проведенное исследование должно выявить "способность руководства выжить, управлять и контролировать государственные функции" при ядерном взрыве.
Военным специалистам предстоит детально предоставить информацию о том, какие меры будет предпринимать руководство РФ и КНР для обеспечения безопасности.
Комментарии
Как отметил в разговоре с корреспондентом «Ленты.ру» офицер российских ракетных войск стратегического назначения, подобные доклады с момента появления ядерного оружия регулярно готовятся и обновляются в рамках ядерного планирования в США и в России, и лежат в основе также регулярно обновляемых стратегий применения ядерного арсенала в различных вариантах вооруженных конфликтов.
За атлантическим морем всегда сидели плохие аналитики, да что вообще могут предсказать и оценить люди о Китае и России, если они правильно предсказать выборы в своей стране не смогли.
Китайцы выживут однозначно, климат теплый и их очень много. А вот мы в зимний период врятли переживем, но только если рванет сразу в нескольких местах - Россия очень протяженная страна.
Пора с Барнаула линять, вокруг много баз, поедем в Горный
За атлантическим морем всегда сидели плохие аналитики, да что вообще могут предсказать и оценить люди о Китае и России, если они правильно предсказать выборы в своей стране не смогли.
Аналитики везде такие аналитики, особенно насчет применения ЯО. Хорошо не будет точно никому.