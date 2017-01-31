Учебный год близится к своему завершению, а это значит, что до экзаменов осталось совсем немного времени. Все мы знаем, что математика — один из самых трудных предметов в школьной программе, поэтому редкий ребенок может обойтись без дополнительных занятий. Как качественно и быстро подготовиться к ЕГЭ и ГИА и при этом не тратить время на дорогу до репетитора, знают преподаватели репетиторского центра.

Большинство клиентов репетитора онлайн по математике — ученики школ, желающие подготовиться к сдаче ГИА или ЕГЭ. Их основная цель — получить необходимый пакет знаний для успешной сдачи экзаменов. Главная же задача школьного учителя по математике — формирование у учеников "математического аппарата". Школьники средних и старших классов должны иметь необходимый набор знаний, который позволяет решать не только типовые, но и любые нестандартные задачи.

Цель репетитора по математике онлайн — обнаружение и устранение пробелов. Нехватка знаний обнаруживается с помощью тестов, которые позволяют определить уровень подготовки ученика. Если пробелов мало, то репетитор сначала работает над их устранением, затем основной упор идет на натаскивание по заданиям из ГИА или ЕГЭ. Преимущество метода натаскивания — возможность достижения результата за относительно короткие сроки. Решая однотипные задачи из ГИА и ЕГЭ три-четыре раза в неделю в течение двух-четырех месяцев, ученик сдаст экзамен на высокий балл с вероятностью до 80%. Но такой метод не дает глубоких знаний, которые необходимы для дальнейшего обучения в университете.

Если же ученик не понимает большинство тем и демонстрирует низкий уровень знаний, должен применяться фундаментальный подход. Фундаментальный подход основан на проработке всех тем школьной программы — "от А до Я". Обучение по данной методике позволяет восполнить любые пробелы в знаниях даже самым слабым ученикам.

Многие репетиторы по математике являются школьными преподавателями, которые применяют традиционный подход к обучению как при работе в классе, так и при индивидуальных занятиях по скайпу. Суть этого подхода заключается в последовательном, "линейном" изучении тем — от простых уравнений к сложным интегралам и производным.

Традиционный подход позволяет получить желаемый результат только в том случае, если ученик хорошо усваивает весь материал. В противном случае любой пробел в знаниях может привести к полному непониманию последующего материала. Не зная, как решать неравенства методом интервалов, ученик не поймет курс тригонометрии. Чтобы этого не произошло, необходимо постоянно контролировать успеваемость и периодически возвращаться к повторению пройденного материала.