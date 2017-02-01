Выбор жилья — довольно серьезная задача. Важно, чтобы квартира находилась в доме со всеми удобствами: обустроенная площадка во дворе, стоянка для владельцев автомобилей, а также расположение медицинских и других учреждений в шаговой доступности. Для молодых семей — близкое расположение детских садов и школ. Кроме того, важно качество самого дома. Компания "Регионстрой" представляет жилой комплекс, который соответствует всем требованиям.

Жилой комплекс "Пролетарский" – это 25-этажный каркасно-монолитный жилой дом с помещениями общественного назначения на первом этаже, техническим подвалом и подземной парковкой, расположенный по адресу: ул. Пролетарская, 165. В шаговой доступности находятся школы и детские сады, известные спортивные клубы и крупные торговые центры, удобная транспортная развязка.

Строительство ведется по индивидуальному проекту с применением современных архитектурных решений. Жилой комплекс состоит из двух блок-секций, имеющих один выход на улицу и один во двор. В каждой блок-секции по три современных лифта, один из которых спускается в уровень подземной автостоянки.

Компания ООО "Регионстрой" предлагает однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные и четырехкомнатные квартиры общей площадью от 35 до 90 кв. метров. При строительстве жилого дома применяются современные материалы и инженерные системы. Удобное расположение спальных комнат, просторные кухни и лоджии станут идеальным вариантом для любого хозяина.

Планировки комплекса позволяют функционально использовать все жилое пространство. С 20-го по 25-й этаж применено панорамное остекление. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию – четвертый квартал 2017 года.

С информацией об объектах строительной компания ООО "Регионстрой" вы можете ознакомиться по ссылке: http://dom22.su/, по телефону: (3852) 271-990 или можно посетить офис компании, который находится по адресу: Космонавтов, 18.