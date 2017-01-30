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Взрыв произошел в городе Славянске в Донецкой области во время факельного шествия, приуроченного к годовщине боя киевских студентов с советским отрядом под Крутами в 1918 году, передает РИА Новости.
Взрыв произошел вечером 29 января в 100 метрах от маршрута следования участников шествия.
"По предварительным данным, причиной взрыва стал взрывпакет. Повреждены окна медицинского учреждения, никто не пострадал", – проинформировали в полиции.
Отметим, что бой студентов с советским отрядом в январе 1918 года под Крутами сегодня на Украине официально позиционируется как одна из вех борьбы за независимость страны.
Комментарии
Те студенты пока ещё не советскими были.
Очевидно что советской страна стала в 1922 году, а до того было белое движение Корнилова-Деникина, нападение французов на Мурманск и британцев на Архангельск. гражданская война, нападение антанты на Владивосток, Одессу, Херсон, Севастополь...
И в это время хохлы воевали с несуществующими советами? клоуны