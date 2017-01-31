Каждый год российское законодательство подвергается изменениям, и мы начинаем жить по новым правилам. 2017-й не стал исключением. И часть новых важных для нас законов уже вступили в силу в январе.
В частности, значительно ужесточили требования к коллекторам, и больше они не смогут безнаказанно издеваться над должниками, разрешили оформлять в собственность машино-места, стала более удобной процедура оформления ИНН – его теперь можно получить в любом отделении налоговой службы, а студенты техникумов и лицеев получили отсрочку от армии до окончания своего обучения.
И это далеко не полный список изменений, о которых гражданам РФ следует знать. Портал Amic.ru подготовил спецпроект "Правила жизни – 2017". Здесь вы можете узнать о самых значимых изменениях в законодательстве нашей страны, которые уже вступили в силу в январе. Ежемесячно проект будет пополняться.
Читайте, узнавайте подробности и делитесь информацией со своими друзьями и близкими. Помните, что незнание закона не освобождает от ответственности.
Комментарии
а разве студентов техникумов забирали? Это привилегия только у студентов вузов была в советские годы
И то не во все времена. Меня например загребли в 1985 после окончания 1-го курса, восстанавливался спустя 2 года на второй курс.
Заплатите налоги! И не вякайте, что они ненормально высокие.