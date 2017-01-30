Фото: vk.com/control_chr54
Водитель фуры, слетевший на своем грузовике в кювет, уже почти неделю вынужден жить на Чуйском тракте между Барнаулом и Новосибирском.
Как сообщает НГС, ЧП произошло недалеко от Черепаново. Дальнобойщик на машине с тюменскими номерами вез груз из алтайского села Озерки в Новосибирск.
Известно, что легковушка въехала фуре в левое переднее колесо, в результате чего грузовик снесло на встречную полосу, а после — в кювет.
Сейчас дальнобойщик живет прямо на трассе и ждет помощи — перед тем, как вытянуть фуру, ее необходимо разгрузить.
Волонтеры и неравнодушные автомобилисты помогают попавшему в беду мужчине, чем могут — откопали грузовик из-под снега, собрали деньги, дали продуктов, скинулись на поврежденную рессору.
По имеющимся данным, 30 января из Барнаула на место ДТП выехали два грузовых автомобиля, которые разгрузят фуру, после чего ее вытянут на проезжую часть.
Комментарии
ПОЧЕМУ НЕ ПИШЕТЕ О ПОТЕРЯВШЕЙСЯ В КЕМЕРВСКОЙ ОБЛ ДЕВОЧКЕ???? ВДРУГ КТО-ТО СМОГ БЫ ПОМОЧЬ
чуйский тракт начитается сразу после окончания коммунального или как там его моста в бийске, а никак не от новосиба!