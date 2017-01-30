Фото: nashaplaneta.su
В Москве появится площадь, которую планируют назвать в честь лидера кубинской революции Фиделя Кастро, пишет газета "Известия".
Как сообщается, эта площадь расположена на пересечении Второй Песчаной и Новопесчаной улиц. Такое решение было принято городской межведомственной комиссией по переименованию территориальных единиц.
Отметим, что это уже не первый случай, когда московскую улицу называют именем главы другой страны. Так, в столице есть улица Уго Чавеса — президента Венесуэлы, а также улица Сальвадора Альенде — президента Чили.
Напомним, Фидель Кастро умер 26 ноября прошлого года. Ему было 90 лет.
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А что не площадь Трампа?