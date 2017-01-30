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Депутат Госдумы ответил на слова генерала из Украины об обмене Севастополя

, ИА "Амител"
Украинского генерала Руслан Бальбек назвал "гигантом мысли"

Депутат Госдумы РФ от Республики Крым Руслан Бальбек ответил на предложение экс-заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенанта Юрия Думанского, который предложил оставить России Севастополь, а Крым вернуть их стране. Об этом он написал в своем аккаунте  в Facebook.

Бальбек заявил, что знал, что в Генштабе Украины "сидят "гиганты мысли". Но, по его словам, "таких продвинутых" он еще не встречал.

Бальбек предположил, что Думанский пошел на пенсию не из-за возраста: "Похоже, военачальник живет в своем виртуальном мире, где можно менять бусы на золото, санкции – на территории, интересы граждан – на международное признание", – написал он в соцсети.

В конце своего поста депутат вспоминает слова, произнесенные министром иностранных дел Андреем Громыко: "Россия такая большая потому, что никому ничего не отдает.

Севастополь – город на юго-западе Крымского полуострова, на побережье Чёрного моря. Незамерзающий морской торговый и рыбный порт, промышленный, научно-технический, рекреационный и культурно-исторический центр. Носит звание "Город-Герой". В Севастополе расположена главная военно-морская база Черноморского флота Российской Федерации. 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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