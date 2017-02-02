Жилой комплекс "Изумрудный" является первым в своем роде. Он выделяется среди остальных проектов своим расположением в центре города, рекордными сроками строительства и качеством используемых материалов. Комплекс находится на улице Песчаная, 19, недалеко от парковой зоны.

С 1 февраля 2017 года ИСК “Вектор” запускает акцию “Рассрочка без переплаты”. Квартиры жилого комплекса станут еще доступнее, а их стоимость будет начинаться от 899 000 рублей. Также возможна покупка в ипотеку. При первоначальном взносе всего в 200 000 рублей ежемесячный платеж составит около семи-восьми тысяч. Ведущие банки города выразили доверие комплексу, поэтому "Изумрудный" уже заканчивает аккредитацию.

На сегодняшний день застройщик "Вектор" заканчивает возведение монолитного каркаса, он готов на 80%. За ближайшие два-три месяца планируется полностью закрыть коробку дома, включая остекление, и приступить к внутренним работам. Таким образом, план сдачи дома в четвертом квартале 2017 года актуален, все работы выполняются своевременно, а некоторые даже идут с опережением. Такие темпы строительства под силу только стабильным и надежным компаниям, построить и ввести в эксплуатацию многоэтажный жилой дом менее чем за год – такого на рынке Барнаула, пожалуй, еще не было.

Впервые в Барнауле первый этаж дома полностью отдан жильцам комплекса, там будут расположены крытая застекленная детская и спортивная площадки. Следующей особенностью комплекса является наличие пяти окон в подъезде на каждом этаже. Все дело в том, что квартиры на площадке располагаются только с одной стороны, а напротив будут окна. Это позволит сэкономить на коммунальных услугах, ведь в подъездах будет естественное освещение.

Строительство ведет компания ООО “ИСК Вектор” , которая входит в группу компаний “ВЕКТОР” – одной из крупнейших подрядных организаций в области строительства в Алтайском крае.

Сайт: изумрудный-жк.рф

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