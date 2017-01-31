Фильм Федора Бондарчука "Притяжение" заработал за первые выходные в прокате 413,4 миллиона рублей. Картина, стартовавшая 26 января, стала лидером проката. Об этом сообщает портал kinobusiness.com.
На второй строчке рейтинга уикенда боевик "Три икса: Мировое господство". Картина заработала 100 миллионов рублей за выходные и 498 миллионов за две недели проката. На третьей строчке оказался французский мультфильм "Балерина", собравший 77 миллионов рублей.
Номинант премии "Оскар", мюзикл "Ла-Ла Ленд" Дэмиена Шазелла за выходные заработал 43 миллиона рублей, а за три недели проката картина собрала 235 миллионов рублей.
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Замыкает пятерку лидеров российский фильм ужасов "Невеста" со сборами в 38 миллионов рублей за уикенд и 168,5 миллионов за две недели проката.
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