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Суд Москвы в понедельник, 30 января, отклонил жалобу на продление срока домашнего ареста экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева. Как и прежде, бывший чиновник пробудет под домашним арестом, предположительно, до 15 апреля. Об этом пишет РИА Новости.
Также суд не снял ограничений по режиму, введенных ранее. Защита Улюкаева просила разрешить своему подопечному выходить гулять и посещать врачей. Теперь ему по-прежнему можно общаться только с родными, адвокатами, следователями и сотрудниками ФСИН.
Как сообщалось ранее, бывший чиновник был задержан в ночь на 15 ноября прошлого года. Его обвиняют в получении крупной взятки.
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