Фото: progorodsamara.ru
Известная телеведущая Ксения Собчак выложила на своей странице в Instagram фото, на котором она изображена вместе с Федором Бондарчуком в бане.
"Ну что же, быть битой веником лидером проката – это хоть и утомительно, но приятно", – написала она.
Также под фотографией Собчак написала, что новый фильм Федора Бондарчука оказался "замечательным".
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Как ранее сообщало ИА "Амител" , на прошлой неделе в широкий прокат вышел главный российский блокбастер года — "Притяжение" Федора Бондарчука о приземлении инопланетян в районе Северного Чертаново в Москве.
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это она новую роль зарабатывала