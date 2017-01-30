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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и Дональд Трамп смогут лично пообщаться до саммита "большой двадцатки". Об этом пишет "Интерфакс".
Как сообщается, саммит пройдет в Гамбурге 7-8 июля. Отвечая на вопрос журналистов о том, может ли встреча Путина и Трампа состояться до саммита G20, Песков сказал: "По всей видимости, да".
Напомним, в субботу, 28 января, Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры. Они обсудили ситуацию на Украине и совместную борьбу с ИГ (запрещенная в России террористическая группировка).
Комментарии
Я так понимаю "судьба Асада" на повестке будет уже не актуальна?
Информация из блога "широко известного в узких кругах" El Murid'а (в миру востоковеда Анатолия Несмеяна): "Все больше подтверждений о резком ухудшении здоровья Асада. Сообщается о том, что он помещён в больницу партии Баас под надзор российских медиков. Есть сообщения о том, что российские военные контролируют некоторые правительственные здания."