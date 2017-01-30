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Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что с 1 сентября этого года в нашей стране будет проиндексирован стипендиальный фонд. Об этом пишет ТАСС.
Также глава кабмина напомнил, что уже 1 февраля будут проиндексированы социальные пенсии. Их индексация будет равна фактическому уровню инфляции прошлого года. Эта цифра составляет 5,4%. Кроме этого, будут проиндексированы и социальные гарантии.
"Общий объем всех выплат по категориям составит порядка 706 млрд рублей", — отметил Медведев.
Он также подчеркнул, что в бюджете заложены на это деньги.
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