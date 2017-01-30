Фото: stihi.ru
Украинские биатлонисты не стали слушать гимн России в Польше на цветочной церемонии после смешанной эстафеты на чемпионате Европы. Спортсмены начали спускаться с подиума во время звучания гимна, пишет ТАСС.
Соревнования прошли в воскресенье, 29 января. Как рассказала украинская биатлонистка Анастасия Меркушина, казус произошел из-за ошибки организаторов. По ее словам, вместо обычной музыки был включен гимн России, который должен играть не на цветочной церемонии, а на медальной.
"Нам всем недвусмысленно организатор показал на выход с подиума, мы начали спускаться еще до начала музыки, никакой сенсации здесь нет", – сказала спортсменка.
Отметим, что первое место в этих соревнованиях заняла Россия, второе – Норвегия, а третье – Украина.
Комментарии
А реально было так: Во время цветочной церемонии по итогам смешанной эстафеты в рамках чемпионата Европы по биатлону, который проходил в Польше, сборная Украины покинула пьедестал, не дослушав гимна России, а российские спортсмены последовали за ними.
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российский гимн заиграл по ошибке и организаторы дали команду покинуть награждение и идти переодеваться --- это только на форуме все смелые, а там как бараны - безропотно выполняют то, что им скажут