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Слабый снег и ощутимый мороз прогнозируют в Алтайском крае 31 января

, ИА "Амител"
Синоптики предупреждают жителей региона о гололеде на дорогах

Фото: ufanotes.ru

Синоптики прогнозируют во вторник, 31 января, в Алтайском крае небольшие осадки и весьма ощутимый мороз.

Как сообщили в региональном Гидрометцентре, в отдельных районах слабый снег, утром изморозь, туман, на дорогах гололедица. Днем по краю -10…-15 градусов, местами по северу -15…-20 градусов, местами по югу -3…-8 градусов.

Ветер переменный, два-семь метров в секунду.

В краевой столице днем преимущественно без осадков, утром изморозь, местами туман, на дорогах гололедица.

Дневные температуры в Барнауле составят -10…-12 градусов. Ветер до семи метров в секунду.
 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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