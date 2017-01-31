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Синоптики прогнозируют во вторник, 31 января, в Алтайском крае небольшие осадки и весьма ощутимый мороз.
Как сообщили в региональном Гидрометцентре, в отдельных районах слабый снег, утром изморозь, туман, на дорогах гололедица. Днем по краю -10…-15 градусов, местами по северу -15…-20 градусов, местами по югу -3…-8 градусов.
Ветер переменный, два-семь метров в секунду.
В краевой столице днем преимущественно без осадков, утром изморозь, местами туман, на дорогах гололедица.
Дневные температуры в Барнауле составят -10…-12 градусов. Ветер до семи метров в секунду.
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