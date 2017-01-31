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Выплаты возмещения вкладчикам алтайского "Тальменка-банка", который лишился лицензии, будут осуществлять три финансовые организации.
Как сообщили в государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов", возмещение по вкладам будут осуществлять ПАО "АК БАРС" БАНК, АО "Россельхозбанк" и РНКБ Банк (ПАО).
"При этом РНКБ будет осуществлять выплату возмещения вкладчикам ООО "КБ "Тальменка-банк", проживающим в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе", – уточняют в АСВ.
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В агентстве также добавляют, что прием заявлений на получение возмещения по вкладам, а также сами выплаты начнутся с 6 февраля.
Отметим, страховое возмещение выплачивается вкладчику банка в размере 100% суммы всех его счетов (вкладов) в банке, но не более 1,4 миллиона рублей в совокупности.
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Как неоднократно сообщал портал Amic.ru, Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у барнаульского "Тальменка-банка" 23 января. Данное решение было принято по причине неисполнения кредитной организацией федеральных законов.
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