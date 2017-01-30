Известного в Алтайском крае предпринимателя обвинили в крупном ДТП и гибели троих человек. Напомним, страшная авария с участием двух пассажирских автобусов произошла 4 января 2017 года на Чуйском тракте. Водитель автобуса "Higer KLQ6826Q" в районе поселка Украинский Косихинского района выехал

на полосу встречного движения, где допустил столкновение со встречным автомобилем "ГАЗ-172413" и автобусом "ЛАЗ 695 Н". В результате погибли три человека, еще 29 пассажиров автобусов получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Следователи выяснили, что водитель автобуса "Higer KLQ6826Q" в момент ДТП находился в переутомленном состоянии, так как отработал перед этим более 12 часов.

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Сегодня индивидуальному предпринимателю, который осуществлял перевозку пассажиров, предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).

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"По версии следствия, индивидуальный предприниматель, осуществляя регулярные перевозки пассажиров по межрегиональному маршруту "Бийск-Новосибирск", в нарушение требований трудового законодательства и правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров грубо нарушил режим рабочего времени и времени отдыха водителя рейсового автобуса, не обеспечил направление в рейс второго водителя транспортного средства", – пояснили в СУ СК РФ по Алтайскому краю.

В ближайшее время будет решен вопрос об избрании задержанному меры пресечения. В настоящее время проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.

В следственном управлении фамилия предпринимателя не называется, однако, как стало известно ИА "Амител" из источников, знакомых с ситуацией, предположительно, речь идет об ИП "Фаюстов".