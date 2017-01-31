Преданность и непоколебимая приверженность читателей старой версии сайта Amic.ru вызывают уважение у всей редакции ИА "Амител" . Мы очень старались, чтобы на всех страницах нашего портала читателям было комфортно. А потому, когда запускали новую версию сайта, приняли решение сохранить и старую, чтобы переход к новому был менее болезненным.

Ваша реакция показала, что наше решение было правильным: у старой версии остались верные "солдаты", которые изо всех сил ее отстаивали.

Но, к сожалению, теперь, спустя год, мы больше не можем поддерживать в полной мере функционал старого сайта, а потому постепенно его возможности будут сокращаться.

Так, сегодня, 31 января 2017 года, для читателей old.amic.ru более недоступны функции авторизации и архива.

Мы постараемся как можно дольше сохранить жизнь старому сайту, но технических возможностей на поддержку двух ресурсов у нас не хватает.

Рассчитываем на понимание и напоминаем, что для читателей Amic.ru все функции доступны в полном объеме.

Дата Весь Amic.ru old.amic.ru январь 2016 35429 2770 февраль 36601 3085 март 34123 3048 апрель 37673 2997 май 37147 2622 июнь 35394 2602 июль 37853 2400 август 34795 2410 сентябрь 36667 2470 октябрь 35006 2467 ноябрь 42442 2531 декабрь 43152 2448 январь 2017 47492 2239

Мы напоминаем, что читатели Amic.ru могут писать свои пожелания и предложения в комментариях к новостям, на форуме или в специальном чате – новом Amic в Telegram Messenger. Как туда попасть, написано здесь.

Кроме того, ИА "Амител" весной 2016-го запустило официальный канал в популярном мессенджере Telegram https://telegram.me/news_amic. Ежедневно мы публикуем здесь только хорошие новости и познавательные факты.

Присоединиться к нашему каналу можно, скачав приложение Telegram по этим ссылкам:

ios — https://itunes.apple.com/ru/app/telegram-messenger/id686449807?mt=8&ign-mpt=uo%3D4Андроид – https://play.google.com/store/apps/details?id=org.telegram.messenger&hl=ruWindows Phone: https://www.windowsphone.com/en-us/s...a-c2d1e0e6ca9aWindows, OS X и Linux: https://desktop.telegram.org/

Для подключения к каналу:

В поисковом окне Telegram необходимо найти "news_amic"; затем нажмите "присоединиться к каналу" и читайте хорошие новости от Amic.ru.