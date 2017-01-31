Преданность и непоколебимая приверженность читателей старой версии сайта Amic.ru вызывают уважение у всей редакции ИА "Амител" . Мы очень старались, чтобы на всех страницах нашего портала читателям было комфортно. А потому, когда запускали новую версию сайта, приняли решение сохранить и старую, чтобы переход к новому был менее болезненным.
Ваша реакция показала, что наше решение было правильным: у старой версии остались верные "солдаты", которые изо всех сил ее отстаивали.
Но, к сожалению, теперь, спустя год, мы больше не можем поддерживать в полной мере функционал старого сайта, а потому постепенно его возможности будут сокращаться.
Так, сегодня, 31 января 2017 года, для читателей old.amic.ru более недоступны функции авторизации и архива.
Мы постараемся как можно дольше сохранить жизнь старому сайту, но технических возможностей на поддержку двух ресурсов у нас не хватает.
Рассчитываем на понимание и напоминаем, что для читателей Amic.ru все функции доступны в полном объеме.
|Дата
|Весь Amic.ru
|old.amic.ru
|январь 2016
|35429
|2770
|февраль
|36601
|3085
|март
|34123
|3048
|апрель
|37673
|2997
|май
|37147
|2622
|июнь
|35394
|2602
|июль
|37853
|2400
|август
|34795
|2410
|сентябрь
|36667
|2470
|октябрь
|35006
|2467
|ноябрь
|42442
|2531
|декабрь
|43152
|2448
|январь 2017
|47492
|
2239
Мы напоминаем, что читатели Amic.ru могут писать свои пожелания и предложения в комментариях к новостям, на форуме или в специальном чате – новом Amic в Telegram Messenger. Как туда попасть, написано здесь.
Кроме того, ИА "Амител" весной 2016-го запустило официальный канал в популярном мессенджере Telegram https://telegram.me/news_amic. Ежедневно мы публикуем здесь только хорошие новости и познавательные факты.
Присоединиться к нашему каналу можно, скачав приложение Telegram по этим ссылкам:
ios — https://itunes.apple.com/ru/app/telegram-messenger/id686449807?mt=8&ign-mpt=uo%3D4Андроид – https://play.google.com/store/apps/details?id=org.telegram.messenger&hl=ruWindows Phone: https://www.windowsphone.com/en-us/s...a-c2d1e0e6ca9aWindows, OS X и Linux: https://desktop.telegram.org/
Для подключения к каналу:
В поисковом окне Telegram необходимо найти "news_amic"; затем нажмите "присоединиться к каналу" и читайте хорошие новости от Amic.ru.
Комментарии
Тогда можете совсем закрыться с новым дизайном сайта.
- гость - 31 января 2017 г.
+100500
Не пользуюсь новой версией. Комментаторы почти все на старой версии.
очень очень жаль
Так закройте новый. Чо дурака-то валяете?
Да закрывайте тогда вообще. Прощайте!
ахахахаха старперы на звание олдфагов претендуют.
Поддержу староверов! Залогиненые комментаторы тут уже много лет и на убогую новую версию, переходить не собираются.
запустили бы опрос хоть на тему новой версии и старой
На новой версии те, кто не умеет переключаться. Вы адресок поменяйте: старый - прямой amic.ru, а новый с префиксом new.amic.ru. И у вас все 100% сразу окажутся на старой версии.
Залогиненые комментаторы тут уже много лет
А почему только один отметился?
Есть куча ресурсов без вырвиглазного "нового дизайна", который Амик скопировал с убогих Ленты и Рэмблера. Видимо в редакции сидят любители современных трендов и ничему их не учит опыт провальных плиток Windows 8/10, либо попытки смены дизайна Кинопоиска. Как только старую версию сайта отключат, он для меня и очень многих попросту умрет. А приведенная статистика свидетельствует лишь о том, что люди в массе своей не знают, как попасть на старую версию.
На новой версии те, кто не умеет переключаться.
А мне кажется, что на новой версии любители жипегов. А старый дизайн куда информативней.
На новой версии те, кто не умеет переключаться. Вы адресок поменяйте: старый - прямой amic.ru, а новый с префиксом new.amic.ru. И у вас все 100% сразу окажутся на старой версии.
Дело
!!Оставьте старый!
Так закройте новый. Чо дурака-то валяете?
+100500, новый дизайн никому не нравится и попросту не удобен
я тоже не пойму зачем были эти новшества! все было отработано все работало, не глюкало, а теперь голубизна одна!!! ))))
Пользуюсь старым, на новый не пойду.
Я по этому Алтапресс не читатаю, а амик туда же.
у вас авторизация не работает в мобильной версии нового сайта. А вы у старой авторизацию отключаете ??? Адиос, мучачос
В старом не работает мобильная версия, приходится пользоваться новым. Но новый отстой.
Весьма спорное решение. Новый сайт крайне неудобен в пользовании, неудачная форма подачи новостей, статьи неудобно читать. Читаю Амик много лет и весьма разочарован новой версией. Просто ужасная. Увы.
Весьма спорное решение. Новый сайт крайне неудобен в пользовании, неудачная форма подачи новостей, статьи неудобно читать. Читаю Амик много лет и весьма разочарован новой версией. Просто ужасная. Увы.
Сделали бы изначально так что переход на новую версию происходит по нажатию ссылки, а по умолчанию грузилась старая.Тогда бы еще можно было говорить о том какую версию предпочли читатели.А так по умолчанию грузиться а переходить искать где эта старая версия просто становиться лень и приходиться мирится с новой версией.
Если поддержка старой версии заканчивается - ухожу совсем... Амик и так не тот уж, а теперь и подавно. НЕ ИНТЕРЕСНО
тошниловка ваш новый дизай. если бы он принудительно по не выставлялся, никто бы туда не заходил, а тут люди специально руками адрес правят
Очень жаль. Старая версия гораздо удобнее для чтения. Новая версия перегружена ненужной информацией, что затрудняет чтение. Верно тут пишут, новой версией пользуются те, кто не знает, как на старую попасть.
Тюю.. амик, уберете старую версию сайта - потеряете много читателей. Тем более, что порой новости являются вовсе не новостями, а какими-то постами из ВК и им подобных. От нового дизайна становится тошно и хочется скорее закрыть сайт. Пользуюсь исключительно старой версией.
жаль будет расстоватся
да, у меня в закладках стоит old.amic.ru. Но думаю, не у всех так. Поэтому, статистика посещений "кривая". Не отображает реального факта. Но даже если и так, вам плевать на тех 2239 реально преданных ресурсу людей!?
Отказаться от нового и перейти на старый. А деньги затраченные на разработку нового - это деньги, выброшенные на ветер... Все приведенные выше цифры -от лукавого. Очень часто автоматически заставляет амик работать на новом. Накрутка посещаемости идет таким образом. Пишу со старого. Однако уйти с амика заставляет не только переход на новый, а запрет давать ссылки на картинки и видео.
ой, Амик, не переживайте, я не гордый, останусь с вами. Буду один в комментариях резвиться.
Как только старая версия прекратит работу так уйду. Смотрите сами свои картинки на новой версии.
Прежде чем разрабатывать новый сайт, посмотрели бы как устроены подобного типа самые посещаемые иностранные сайты. Старый сайт ближе к ним, а новый - это извращение какое-то...
Когда с новой версией для привлечения посетителей до "желтой прессы" скатитесь?
Соглашусь со многими ораторами выше. Так называемый "новый" дизайн не удобен и не информативен. Дайте людям право выбора: old.amic или new.amic и сами все увидите. Даже никакой голосовалки не нужно делать.
Убрать старую, как отключить от аппарата искусственного дыхания
и все бы ничо, но ... я зашла в нову версию, вошла в учетку зашла в эту новость, а меня выкинуло, и чо в каждой новости занова заходить в учетку? а аватарку как менять?
еще и код какой-то просит мы как год назад говорили об этом, так ничо и не поменялось (
с третьей попытки пост добавился нет, ребята, так нельзя
а вы из окон повыпрыгивайте и Путину петицию оставьте.
особенно если учесть что половина просмотров делают старые , заходя по 20 раз, то с компа, то с телефона, то с планшета, с ноута дома.. что говорить то!!! давайте останьтесь без хлебушка!!!
финт бушь подстрекать - посадят, а там сам знаешь, блатным тебе не стать!!!))))
финт бушь подстрекать - посадят, а там сам знаешь, блатным тебе не стать!!!))))
с ерали?
Финт, а другие варианты есть? Мне кажется у меня парашют не раскроется)))
Такая статистика посещаемости по версиям только из-за того, что при первом входе сразу попадаешь в новую версию, а потом уже есть возможность перейти в старый формат. В новой очень неудобно всё сделано и в личный кабинет вход непонятно где.
Долго жил за пределами края. Читал центральные новостные ресурсы, на амик изредка заходил "ради интереса". Так вот, "оперативность" ресурса просто "ошеломительная" - кормят людей новостями 2-3 дневной давности, и то в виде перепоста с других источников. Порой более достоверную, оперативную и полную информацию о событиях в родном крае дают центральные новостные ленты, к примеру тот же Лайфньюс. Амик давно превратился в рупор губернатора и его команды. Своей работы нет, где журналистика? журналистские расследования? Модерация "аховая", на грани психоза, причем алкогольного. В общем, повторяю - скучно и не интересно.
а другие варианты есть? ну можно просто молча уйти и не трясти из ушанки перхоть в ярости.
ууу
ИМХо дай я тебя поцалую!!!! все в точку, особенно про модернизацию!!!!! видно что сот куда ветер перегара дует! ))))
Я на новый захожу, только когда читаю новость на старом, а картинку не посмотришь целиком, пока префикс "old" не уберешь. И часто захожу с мобилы ещё, потому что старая на мобиле не очень читабельна. Добавьте в новости кол-во посетителей с ПК, мобил и планшетов и мы увидим, что большинство заходят не с компьютеров, поэтому и стата на новом выше... Ещё когда список новостей с мобилы видишь, всегда текст одной новости наложен на другую, пока экран не подвигаешь (Windows Mobile) - надоело! Сделайте старый сайт по ссылке amic.ru и читабельным его на мобиле и будет всем счастье. Про технические возможности поддерживать 2 ресурса - не обманывайте. Просто на это надо больше денег! Устройте сейчас, спустя год или сколько там прошло... голосование какая версия лучше, и увидим. По-моему так справедливо!
ИМХО зарегистрированный 31 января 2017 г. 16:13
Журналистика здесь кончилась с уходом Светланы Шаповаловой.
Мож оно и к лучшему, перестану тратить время на чтение новостей, нигде больше не читаю, и читать не собираюсь.
- гость - 31 января 2017 г. 16:16 ИМХО зарегистрированный 31 января 2017 г. 16:13
Журналистика здесь кончилась с уходом Светланы Шаповаловой.
Нет, еще раньше. Здесь было когда-то интересно. Сайт был независимым и гордым. Смелым. Продвинутым. Пока краевая конъюнктура/номенклатура не съела его окончательно. Хотя, Светлане респект!