Вторник, 31 Январь, 16:22

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Какой тарифный план по транспортной карте для вас наиболее выгоден?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 60,16
€ 64,43
Brent
$ 51,5
-6°
Обь
39см +1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Паводок на Алтае – 2017 Отзыв лицензии у Тальменка-Банка Дело экс-зама губернатора Алтая Юрия Денисова
Новости

ИА "Амител" отключает авторизацию и архив на старой версии сайта

, ИА "Амител"
Для читателей Amic.ru все функции доступны в полном объеме

Преданность и непоколебимая приверженность читателей старой версии сайта Amic.ru вызывают уважение у всей редакции ИА "Амител" . Мы очень старались, чтобы на всех страницах нашего портала читателям было комфортно. А потому, когда запускали новую версию сайта, приняли решение сохранить и старую, чтобы переход к новому был менее болезненным.

Ваша реакция показала, что наше решение было правильным: у старой версии остались верные "солдаты", которые изо всех сил ее отстаивали.

Но, к сожалению, теперь, спустя год, мы больше не можем поддерживать в полной мере функционал старого сайта, а потому постепенно его возможности будут сокращаться.

Так, сегодня, 31 января 2017 года, для читателей old.amic.ru более недоступны функции авторизации и архива.

Мы постараемся как можно дольше сохранить жизнь старому сайту, но технических возможностей на поддержку двух ресурсов у нас не хватает.

Рассчитываем на понимание и напоминаем, что для читателей Amic.ru все функции доступны в полном объеме.

Дата Весь Amic.ru old.amic.ru
январь 2016 35429 2770
февраль 36601 3085
март 34123 3048
апрель 37673 2997
май 37147 2622
июнь 35394 2602
июль 37853 2400
август 34795 2410
сентябрь 36667 2470
октябрь 35006 2467
ноябрь 42442 2531
декабрь 43152 2448
январь 2017 47492

2239

Мы напоминаем, что читатели Amic.ru могут писать свои пожелания и предложения в комментариях к новостям, на форуме или в специальном чате – новом Amic в Telegram Messenger. Как туда попасть, написано здесь.

Кроме того, ИА "Амител" весной 2016-го запустило официальный канал в популярном мессенджере Telegram https://telegram.me/news_amic. Ежедневно мы публикуем здесь только хорошие новости и познавательные факты.

Присоединиться к нашему каналу можно, скачав приложение Telegram по этим ссылкам:

ios — https://itunes.apple.com/ru/app/telegram-messenger/id686449807?mt=8&ign-mpt=uo%3D4Андроид –  https://play.google.com/store/apps/details?id=org.telegram.messenger&hl=ruWindows Phone: https://www.windowsphone.com/en-us/s...a-c2d1e0e6ca9aWindows, OS X и Linux: https://desktop.telegram.org/

Для подключения к каналу:

В поисковом окне Telegram необходимо найти "news_amic"; затем нажмите "присоединиться к каналу" и читайте хорошие новости от Amic.ru.


Смотрите также
Партнёры

Комментарии

31.01.2017 15:20
- гость -

Тогда можете совсем закрыться с новым дизайном сайта.

0  0
31.01.2017 15:23
- гость -

- гость - 31 января 2017 г.

+100500

0  0
31.01.2017 15:24
- гость -

Не пользуюсь новой версией. Комментаторы почти все на старой версии.

0  0
31.01.2017 15:25
- гость -

очень очень жаль

0  0
31.01.2017 15:26
- гость -

Так закройте новый. Чо дурака-то валяете?

0  0
31.01.2017 15:27
acdc

Да закрывайте тогда вообще. Прощайте!

0  0
31.01.2017 15:27
- гость -

ахахахаха старперы на звание олдфагов претендуют.

0  0
31.01.2017 15:28
- гость -

Поддержу староверов! Залогиненые комментаторы тут уже много лет и на убогую новую версию, переходить не собираются.

0  0
31.01.2017 15:29
- гость -

запустили бы опрос хоть на тему новой версии и старой

0  0
31.01.2017 15:29
- гость -

На новой версии те, кто не умеет переключаться. Вы адресок поменяйте: старый - прямой amic.ru, а новый с префиксом new.amic.ru. И у вас все 100% сразу окажутся на старой версии.

0  0
31.01.2017 15:30
- гость -

Залогиненые комментаторы тут уже много лет

А почему только один отметился?

0  0
31.01.2017 15:31
- гость -

Есть куча ресурсов без вырвиглазного "нового дизайна", который Амик скопировал с убогих Ленты и Рэмблера. Видимо в редакции сидят любители современных трендов и ничему их не учит опыт провальных плиток Windows 8/10, либо попытки смены дизайна Кинопоиска. Как только старую версию сайта отключат, он для меня и очень многих попросту умрет. А приведенная статистика свидетельствует лишь о том, что люди в массе своей не знают, как попасть на старую версию.

0  0
31.01.2017 15:33
- гость -

На новой версии те, кто не умеет переключаться.

А мне кажется, что на новой версии любители жипегов. А старый дизайн куда информативней.

0  0
31.01.2017 15:33
- гость -

На новой версии те, кто не умеет переключаться. Вы адресок поменяйте: старый - прямой amic.ru, а новый с префиксом new.amic.ru. И у вас все 100% сразу окажутся на старой версии.

Дело

0  0
31.01.2017 15:34
- гость -

!!Оставьте старый!

0  0
31.01.2017 15:35
- гость -

Так закройте новый. Чо дурака-то валяете?

+100500, новый дизайн никому не нравится и попросту не удобен

0  0
31.01.2017 15:36
larisa2011

я тоже не пойму зачем были эти новшества! все было отработано все работало, не глюкало, а теперь голубизна одна!!! ))))

0  0
31.01.2017 15:38
- гость -

Пользуюсь старым, на новый не пойду.

0  0
31.01.2017 15:39
- гость -

Я по этому Алтапресс не читатаю, а амик туда же.

0  0
31.01.2017 15:40
ПлохойХорошийЗлой

у вас авторизация не работает в мобильной версии нового сайта. А вы у старой авторизацию отключаете ??? Адиос, мучачос

0  0
31.01.2017 15:42
- гость -

В старом не работает мобильная версия, приходится пользоваться новым. Но новый отстой.

0  0
31.01.2017 15:44
Kertis

Весьма спорное решение. Новый сайт крайне неудобен в пользовании, неудачная форма подачи новостей, статьи неудобно читать. Читаю Амик много лет и весьма разочарован новой версией. Просто ужасная. Увы.

0  0
31.01.2017 15:44
Kertis

Весьма спорное решение. Новый сайт крайне неудобен в пользовании, неудачная форма подачи новостей, статьи неудобно читать. Читаю Амик много лет и весьма разочарован новой версией. Просто ужасная. Увы.

0  0
31.01.2017 15:48
AVR

Сделали бы изначально так что переход на новую версию происходит по нажатию ссылки, а по умолчанию грузилась старая.Тогда бы еще можно было говорить о том какую версию предпочли читатели.А так по умолчанию грузиться а переходить искать где эта старая версия просто становиться лень и приходиться мирится с новой версией.

0  0
31.01.2017 15:49
ИМХО

Если поддержка старой версии заканчивается - ухожу совсем... Амик и так не тот уж, а теперь и подавно. НЕ ИНТЕРЕСНО

0  0
31.01.2017 15:50
NiGHT

тошниловка ваш новый дизай. если бы он принудительно по не выставлялся, никто бы туда не заходил, а тут люди специально руками адрес правят

0  0
31.01.2017 15:52
bagum

Очень жаль. Старая версия гораздо удобнее для чтения. Новая версия перегружена ненужной информацией, что затрудняет чтение. Верно тут пишут, новой версией пользуются те, кто не знает, как на старую попасть.

0  0
31.01.2017 15:52
Читатель

Тюю.. амик, уберете старую версию сайта - потеряете много читателей. Тем более, что порой новости являются вовсе не новостями, а какими-то постами из ВК и им подобных. От нового дизайна становится тошно и хочется скорее закрыть сайт. Пользуюсь исключительно старой версией.

0  0
31.01.2017 15:52
- гость -

жаль будет расстоватся

0  0
31.01.2017 15:54
ИМХО

да, у меня в закладках стоит old.amic.ru. Но думаю, не у всех так. Поэтому, статистика посещений "кривая". Не отображает реального факта. Но даже если и так, вам плевать на тех 2239 реально преданных ресурсу людей!?

0  0
31.01.2017 15:57
Пионер

0  0
31.01.2017 15:58
- гость -

Отказаться от нового и перейти на старый. А деньги затраченные на разработку нового - это деньги, выброшенные на ветер... Все приведенные выше цифры -от лукавого. Очень часто автоматически заставляет амик работать на новом. Накрутка посещаемости идет таким образом. Пишу со старого. Однако уйти с амика заставляет не только переход на новый, а запрет давать ссылки на картинки и видео.

0  0
31.01.2017 16:04
финт

ой, Амик, не переживайте, я не гордый, останусь с вами. Буду один в комментариях резвиться.

0  0
31.01.2017 16:05
гость

Как только старая версия прекратит работу так уйду. Смотрите сами свои картинки на новой версии.

0  0
31.01.2017 16:05
- гость -

Прежде чем разрабатывать новый сайт, посмотрели бы как устроены подобного типа самые посещаемые иностранные сайты. Старый сайт ближе к ним, а новый - это извращение какое-то...

0  0
31.01.2017 16:05
- гость -

Когда с новой версией для привлечения посетителей до "желтой прессы" скатитесь?

0  0
31.01.2017 16:06
гость

Соглашусь со многими ораторами выше. Так называемый "новый" дизайн не удобен и не информативен. Дайте людям право выбора: old.amic или new.amic и сами все увидите. Даже никакой голосовалки не нужно делать.

0  0
31.01.2017 16:06
ужэ Э

Убрать старую, как отключить от аппарата искусственного дыхания

0  0
31.01.2017 16:07
Панка

и все бы ничо, но ... я зашла в нову версию, вошла в учетку зашла в эту новость, а меня выкинуло, и чо в каждой новости занова заходить в учетку? а аватарку как менять?

еще и код какой-то просит мы как год назад говорили об этом, так ничо и не поменялось (

0  0
31.01.2017 16:08
Панка

с третьей попытки пост добавился нет, ребята, так нельзя

0  0
31.01.2017 16:09
финт

а вы из окон повыпрыгивайте и Путину петицию оставьте.

0  0
31.01.2017 16:11
larisa2011

особенно если учесть что половина просмотров делают старые , заходя по 20 раз, то с компа, то с телефона, то с планшета, с ноута дома.. что говорить то!!! давайте останьтесь без хлебушка!!!

0  0
31.01.2017 16:11
larisa2011

финт бушь подстрекать - посадят, а там сам знаешь, блатным тебе не стать!!!))))

0  0
31.01.2017 16:12
финт

финт бушь подстрекать - посадят, а там сам знаешь, блатным тебе не стать!!!))))

с ерали?

0  0
31.01.2017 16:12
ужэ Э

Финт, а другие варианты есть? Мне кажется у меня парашют не раскроется)))

0  0
31.01.2017 16:13
Ыра

Такая статистика посещаемости по версиям только из-за того, что при первом входе сразу попадаешь в новую версию, а потом уже есть возможность перейти в старый формат. В новой очень неудобно всё сделано и в личный кабинет вход непонятно где.

0  0
31.01.2017 16:13
ИМХО

Долго жил за пределами края. Читал центральные новостные ресурсы, на амик изредка заходил "ради интереса". Так вот, "оперативность" ресурса просто "ошеломительная" - кормят людей новостями 2-3 дневной давности, и то в виде перепоста с других источников. Порой более достоверную, оперативную и полную информацию о событиях в родном крае дают центральные новостные ленты, к примеру тот же Лайфньюс. Амик давно превратился в рупор губернатора и его команды. Своей работы нет, где журналистика? журналистские расследования? Модерация "аховая", на грани психоза, причем алкогольного. В общем, повторяю - скучно и не интересно.

0  0
31.01.2017 16:13
финт

а другие варианты есть? ну можно просто молча уйти и не трясти из ушанки перхоть в ярости.

0  0
31.01.2017 16:14
Кока-кольщик

ууу

0  0
31.01.2017 16:15
larisa2011

ИМХо дай я тебя поцалую!!!! все в точку, особенно про модернизацию!!!!! видно что сот куда ветер перегара дует! ))))

0  0
31.01.2017 16:15
- гость -

Я на новый захожу, только когда читаю новость на старом, а картинку не посмотришь целиком, пока префикс "old" не уберешь. И часто захожу с мобилы ещё, потому что старая на мобиле не очень читабельна. Добавьте в новости кол-во посетителей с ПК, мобил и планшетов и мы увидим, что большинство заходят не с компьютеров, поэтому и стата на новом выше... Ещё когда список новостей с мобилы видишь, всегда текст одной новости наложен на другую, пока экран не подвигаешь (Windows Mobile) - надоело! Сделайте старый сайт по ссылке amic.ru и читабельным его на мобиле и будет всем счастье. Про технические возможности поддерживать 2 ресурса - не обманывайте. Просто на это надо больше денег! Устройте сейчас, спустя год или сколько там прошло... голосование какая версия лучше, и увидим. По-моему так справедливо!

0  0
31.01.2017 16:16
- гость -

ИМХО зарегистрированный 31 января 2017 г. 16:13

Журналистика здесь кончилась с уходом Светланы Шаповаловой.

0  0
31.01.2017 16:18
- гость -

Мож оно и к лучшему, перестану тратить время на чтение новостей, нигде больше не читаю, и читать не собираюсь.

0  0
31.01.2017 16:20
ИМХО

- гость - 31 января 2017 г. 16:16 ИМХО зарегистрированный 31 января 2017 г. 16:13

Журналистика здесь кончилась с уходом Светланы Шаповаловой.

Нет, еще раньше. Здесь было когда-то интересно. Сайт был независимым и гордым. Смелым. Продвинутым. Пока краевая конъюнктура/номенклатура не съела его окончательно. Хотя, Светлане респект!

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< январь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
16:14
Бывший вице-губернатор Юрий Денисов не ответил на вопрос о признании вины 0
16:05
Кудрявый пеликан, полевой лунь и чеглок: в Барнауле создадут список птиц 0
15:58
Читатели Amic.ru назвали самый выгодный тариф на транспорте Барнаула 0
15:51
Дорожные аварии в Алтайском крае унесли за год 257 жизней 1
15:43
Что за сервис "Яндекс.Автобусы" и как это работает? 1
15:39
14-летний ребенок в Подмосковье умер из-за неправильного диагноза 0
15:33
Виктор Горбачев возглавил администрацию Солонешенского района 0
15:30
Подготовиться к экзаменам дома: как устранить пробелы по математике? 0
15:22
Смотрим, как идет строительство школы в барнаульском квартале 2034 0
15:16
Как будут отмечать 80-летие Алтайского края и какие артисты приедут? 1
15:10
ИА "Амител" отключает авторизацию и архив на старой версии сайта 54
15:05
Останки древнего животного, похожего на зебру и осла, нашли на Алтае 1
14:50
21-летний парень выпал из окна девятого этажа в Екатеринбурге и остался жив 5
14:36
Дело возбудили после избиения врачей скорой помощи в Петербурге 0
14:28
14 домов и два детсада остались без воды в Барнауле из-за аварии 1
14:17
Алтайскому краю дали одну тысячную от субсидии на модернизацию объектов АПК 8
14:09
Московскую улицу назовут именем погибшего в Турции посла Андрея Карлова 0
14:00
Выбор квартиры при переезде в другой город 1
13:48
Девушка угодила под колеса автомобиля на проспекте Ленина в Барнауле 1
13:33
Мужчина вскрыл в Бийске киоск и украл глянцевые журналы 5
13:23
Алтайский губернатор Карлин назвал преждевременными разговоры о новом сроке 10
13:14
Автомобиль сбил 17-летнюю девушку в Барнауле и скрылся с места аварии 0
13:06
Рогозин обсмеял заявления МИД Литвы о претензиях на Калининград 3
12:49
Глава МЧС России Владимир Пучков обсудит в Барнауле предстоящий паводок 1
12:34
Проверка показала, что крыши ряда домов в Барнауле опасны из-за снега 2
12:23
Трамп уволил министра юстиции США за бойкот указа о миграции 12
12:12
Застройщика и подрядчика "Галактики" в Барнауле оштрафовали 19
12:04
Рубцовские коммунисты готовят митинг в поддержку льготников 3
11:58
Лучшие наряды на "Оскаре": в чем получали заветную статуэтку звезды? 8
11:51
Мужчина погиб после падения из окна барнаульской многоэтажки. Фото 3
11:41
Что делать вкладчикам "Тальменка-банка" и когда им вернут деньги? 1
11:33
Названы самые денежные вакансии в Барнауле за январь 2017 года 5
11:24
Паралимпийский комитет заявил, что спортсмены будут готовиться к ОИ-2018 1
11:13
Горнолыжная база за 26 млн появится в Белокурихе в 2017 году 0
11:06
Трамп изменил условия выдачи виз США для россиян 1
10:52
Угон "Лексуса" в Алтайском крае обернулся погоней с опрокидыванием. Фото 12
10:43
Как водка влияет на организм человека? Инфографика 35
10:31
Логотипом "Евровидения-2017" будут украинские бусы 7
10:22
Боевая машина пехоты и Land Cruiser столкнулись под Новосибирском. Фото 14
10:13
Жириновский пожаловался на нерабочий "движок" в "Ё-мобиле" 7
10:11
Ассоциация ресурсоснабжающих организаций назвала лучшие УК Барнаула 0
10:04
Хоккейный клуб "Алтай" дважды был разгромлен в Нижнем Тагиле 1
10:00
Кто имеет право заниматься взысканием долгов в крае? 0
09:50
Подольского врача подозревают в надругательстве над пациенткой в реанимации 5
09:39
"Правила жизни – 2017". Самые важные законы, о которых нужно знать 3
09:32
Судебный пристав взобрался на крыло взлетающего самолета для его ареста 7
09:27
Две легковушки столкнулись на улице Трактовой в Барнауле. Фото 1
09:22
Когда россияне смогут полететь на отдых в Египет? 9
09:14
Порошенко экстренно вернулся в Киев из-за ЧП в Авдеевке 29
09:00
Фитнес-проект для женщин стартует в Барнауле 1
08:58
Полеты из России в Египет могут возобновить в феврале – СМИ 2
08:41
Обама поддержал протестующих против Трампа американцев 11
08:30
Выставка SibBuild/WorldBuild Siberia: строительные и отделочные материалы 2
08:15
Склад горел в ночь на 31 января в Алтайском крае 0
07:46
"Легкий, красивый и одухотворенный": что говорят россияне о "Ла-Ла Ленде" 2
07:26
Возмещение вкладчикам алтайского "Тальменка-банка" выплатят три банка 0
07:04
Коттедж для первых жильцов продают в барнаульском Авиаторе за 11,9 млн руб. 36
06:32
Тест. Что ты знаешь об американской премии "Оскар"? 5
06:01
Процесс над бывшим вице-губернатором Денисовым стартует со второй попытки 1
05:02
Ирис Миттенар: самые яркие фото новой "Мисс Вселенной" из Франции 7
04:06
Слабый снег и ощутимый мороз прогнозируют в Алтайском крае 31 января 0
00:07
"Притяжение" стало самым кассовым фильмом российского проката за выходные 9

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.