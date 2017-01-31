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Экс-президент США Барак Обама поддержал протесты против нынешнего главы государства Дональда Трампа, пишет Lenta.ru, ссылаясь на Politico.
Бывший президент считает, что американцы, выступающие с протестом, осуществляют свое конституционное право на собрания. По его мнению, указ Трампа о миграции представляет угрозу американским ценностям.
Как сообщалось ранее, президент Америки Дональд Трамп подписал указ, согласно которому на территорию США запрещается въезд обладателям грин-карт — гражданам Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Также этим указом запрещается на 120 дней прием сирийских беженцев.
Комментарии
Трамп поддержит протестующих против Обамы американцев и начнется. Цветная революция. Причем реально цветная
"По его мнению (обезъянки), указ Трампа о миграции представляет угрозу американским ценностям." - америкосы уже 100 лет проводят политику по ограничению миграции, особенно людей без образования, так как своих бездомных надо подкармиливать и ни один не возникал, а тут такая волна пошла.
Пока Обама с Трампом будут собачиться, Путин захватит в штатах власть, всех переиграет и станет президентом мира! Аляска будет снова наша! Ура!
Ну понятно, сам мигрант, чего ему других не поддержать
да вся США нам и ненужна, берем Калифорнию и Аляску ну и Гаваи пожалуй