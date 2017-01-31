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Порошенко экстренно вернулся в Киев из-за ЧП в Авдеевке

, ИА "Амител"
Из-за боестолкновений там погибло больше десяти украинских силовиков

Фото: scd.france24.com

Президент Украины Пётр Порошенко экстренно вернулся из Германии в Киев  из-за обостренной ситуации в Авдеевке, где в результате боестолкновений погибли более десяти украинских силовиков. Об этом пишет "Лайф"

Как сообщается, Порошенко вернулся на Украину, чтобы координировать меры правительства и меры по предотвращению гуманитарной катастрофы.

Издание пишет, что вечером в минувшее воскресенье украинские военные атаковали армию самопровозглашённой республики в районе донецкого аэропорта, а также в районе Ясиноватой и Авдеевки. В свою очередь, ополченцы также открыли огонь. Киев возложил ответственность на ополченцев.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

31.01.2017 09:23
Filin

будет теперь по гейропам бегать с плакатом "Я Авдеевка". С Волновахой уже не дают бабла

0  0
31.01.2017 09:27
Берти Вустер

бггг ))) надо теперь рядом с авдеевкой фанариками в небо светить, небесный червонец высматривать ))) -10 киевлян это очень хорошо )))

0  0
31.01.2017 09:29
- гость -

Порошенко вернулся на Украину, чтобы координировать меры правительства и меры по предотвращению гуманитарной катастрофы.

вернулся чтобы указивки давать где наступать?

0  0
31.01.2017 09:51
- гость -

Есть версия, что Порошенко дали срок до лета освободить должность и в общем-то выгнали из Германии.

0  0
31.01.2017 10:02
- гость -

Вчера арта Новороссии прошлась по расчетам ВСУ, которые вели обстрел ДНР. Ответный огонь по словам очевидцев был ураганный. Пару батарей ВСУ смело вместе с составом. Поэтому такая реакция Пороха.

0  0
31.01.2017 10:03
- гость -

Вчера арта Новороссии прошлась по расчетам ВСУ, которые вели обстрел ДНР. Ответный огонь по словам очевидцев был ураганный. Пару батарей ВСУ смело вместе с составом. Поэтому такая реакция Пороха.

0  0
31.01.2017 10:10
- гость -

Пороху чем больше жертв с обеих сторон, тем лучше

0  0
31.01.2017 10:12
да это я

надо такой шквал огня перенести на территорию ВСУ, чтобы там камня на камне не осталось

0  0
31.01.2017 10:26
- гость -

Жестче надо по хохлам, жестче. Они от безнаказанности уже так оборзели, что берегов не видят.

0  0
31.01.2017 10:28
- гость -

у хохлов потери только военными или участниками боев, а вот по Донбассу когда лупят, там потери- мирные жители. Поэтому сколько не возлагали бы такие парашкины ответственность на других, ничего не выйдет, у самих руки по локти в крови.

0  0
31.01.2017 10:43
- гость -

Берти и другим гостям. Не уподобляйтесь цензору. 10 погибших киевлян это плохо. Гибнут-то в основном простые подневольные пацаны... Вместо больных на голову политиков и наемников, которые не лезут туда где горячо

0  0
31.01.2017 10:59
дед

"Гибнут-то в основном простые подневольные пацаны..." энто такой новый тренд у особоодаренной публики? исчо пожалеть энтих рабовластников нужно? мдя! логика однако у вас извращенная!

0  0
31.01.2017 10:59
- гость -

Не рассуждайте основываясь только на информации СМИ, каждой стороне показывают только то, что выгодно политикам данной страны...

0  0
31.01.2017 11:07
- гость -

гость - 10:43 "Гибнут-то в основном простые подневольные пацаны"

Это не так. «Наша разведка отмечает, что из-за массовых потерь в рядах ВСУ украинские карательные войска прибегли к помощи боевиков группировки «Правый сектор». Правый сектор это не подневольные пацаны, а добровольцы, так что не надо тут на жалость к "пацанам" давить...

0  0
31.01.2017 11:09
- гость -

Кто сказал, что там киевляне и простые пацаны? По данным Ходаковского эту атаку под Авдеевкой начали боевики "Азова". Можно еще вспомнить про канадских диверсантов, проредивших минные поля в прошлом году и потерявших 11 человек за одну вылазку.

0  0
31.01.2017 11:09
- гость -

«С 20 часов после артиллерийской подготовки противник перешел двумя взводами в атаку при поддержке минометов и двух танков. Пытаясь обойти наши позиции с флангов, атакующие силы противника понесли потери: 10 боевиков убиты, 15 получили ранения, — сказал собеседник агентства. — Из них трое погибли, подорвавшись на заминированном участке местности, а пятеро были ранены там же».

Представитель командования подчеркнул, что для отвлечения внимания подразделений ВСУ приступили к обстрелу окраин Донецка и Макеевки.

0  0
31.01.2017 11:28
- гость -

- гость - 31 января 2017 г. 10:59 Не рассуждайте основываясь только на информации СМИ, каждой стороне показывают только то, что выгодно политикам данной страны... --- давайте свою версию событий, обсудим

0  0
31.01.2017 11:40
- гость -

гость - 10:59 «Не рассуждайте основываясь только на информации СМИ, каждой стороне показывают только то, что выгодно политикам данной страны...»

Опять СМИ виноваты…А как вам это. Шел третий год расследований и, опа, улики по делу о сгоревших людях 2 мая в Одессе оказываются утеряны. Людей сожгли заживо, а потом умышленно избавились от всех улик, так что потерпевшие стали обвиняемыми. Это опять СМИ виноваты? Или это надо политикам нашей страны?

0  0
31.01.2017 11:50
- гость -

А о чем они с Меркель совещались? Никому не интересно, даже украинцам, побродил по их сайтам, там ничего об этом или просто сказано, мол была встреча, а что и про что, да и вообще зачем прилетал - тишина!

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