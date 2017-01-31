Фото: scd.france24.com
Президент Украины Пётр Порошенко экстренно вернулся из Германии в Киев из-за обостренной ситуации в Авдеевке, где в результате боестолкновений погибли более десяти украинских силовиков. Об этом пишет "Лайф".
Как сообщается, Порошенко вернулся на Украину, чтобы координировать меры правительства и меры по предотвращению гуманитарной катастрофы.
Издание пишет, что вечером в минувшее воскресенье украинские военные атаковали армию самопровозглашённой республики в районе донецкого аэропорта, а также в районе Ясиноватой и Авдеевки. В свою очередь, ополченцы также открыли огонь. Киев возложил ответственность на ополченцев.
Комментарии
будет теперь по гейропам бегать с плакатом "Я Авдеевка". С Волновахой уже не дают бабла
бггг ))) надо теперь рядом с авдеевкой фанариками в небо светить, небесный червонец высматривать ))) -10 киевлян это очень хорошо )))
Порошенко вернулся на Украину, чтобы координировать меры правительства и меры по предотвращению гуманитарной катастрофы.
вернулся чтобы указивки давать где наступать?
Есть версия, что Порошенко дали срок до лета освободить должность и в общем-то выгнали из Германии.
Вчера арта Новороссии прошлась по расчетам ВСУ, которые вели обстрел ДНР. Ответный огонь по словам очевидцев был ураганный. Пару батарей ВСУ смело вместе с составом. Поэтому такая реакция Пороха.
Вчера арта Новороссии прошлась по расчетам ВСУ, которые вели обстрел ДНР. Ответный огонь по словам очевидцев был ураганный. Пару батарей ВСУ смело вместе с составом. Поэтому такая реакция Пороха.
Пороху чем больше жертв с обеих сторон, тем лучше
надо такой шквал огня перенести на территорию ВСУ, чтобы там камня на камне не осталось
Жестче надо по хохлам, жестче. Они от безнаказанности уже так оборзели, что берегов не видят.
у хохлов потери только военными или участниками боев, а вот по Донбассу когда лупят, там потери- мирные жители. Поэтому сколько не возлагали бы такие парашкины ответственность на других, ничего не выйдет, у самих руки по локти в крови.
Берти и другим гостям. Не уподобляйтесь цензору. 10 погибших киевлян это плохо. Гибнут-то в основном простые подневольные пацаны... Вместо больных на голову политиков и наемников, которые не лезут туда где горячо
"Гибнут-то в основном простые подневольные пацаны..." энто такой новый тренд у особоодаренной публики? исчо пожалеть энтих рабовластников нужно? мдя! логика однако у вас извращенная!
Не рассуждайте основываясь только на информации СМИ, каждой стороне показывают только то, что выгодно политикам данной страны...
гость - 10:43 "Гибнут-то в основном простые подневольные пацаны"
Это не так. «Наша разведка отмечает, что из-за массовых потерь в рядах ВСУ украинские карательные войска прибегли к помощи боевиков группировки «Правый сектор». Правый сектор это не подневольные пацаны, а добровольцы, так что не надо тут на жалость к "пацанам" давить...
Кто сказал, что там киевляне и простые пацаны? По данным Ходаковского эту атаку под Авдеевкой начали боевики "Азова". Можно еще вспомнить про канадских диверсантов, проредивших минные поля в прошлом году и потерявших 11 человек за одну вылазку.
«С 20 часов после артиллерийской подготовки противник перешел двумя взводами в атаку при поддержке минометов и двух танков. Пытаясь обойти наши позиции с флангов, атакующие силы противника понесли потери: 10 боевиков убиты, 15 получили ранения, — сказал собеседник агентства. — Из них трое погибли, подорвавшись на заминированном участке местности, а пятеро были ранены там же».
Представитель командования подчеркнул, что для отвлечения внимания подразделений ВСУ приступили к обстрелу окраин Донецка и Макеевки.
- гость - 31 января 2017 г. 10:59 Не рассуждайте основываясь только на информации СМИ, каждой стороне показывают только то, что выгодно политикам данной страны... --- давайте свою версию событий, обсудим
гость - 10:59 «Не рассуждайте основываясь только на информации СМИ, каждой стороне показывают только то, что выгодно политикам данной страны...»
Опять СМИ виноваты…А как вам это. Шел третий год расследований и, опа, улики по делу о сгоревших людях 2 мая в Одессе оказываются утеряны. Людей сожгли заживо, а потом умышленно избавились от всех улик, так что потерпевшие стали обвиняемыми. Это опять СМИ виноваты? Или это надо политикам нашей страны?
А о чем они с Меркель совещались? Никому не интересно, даже украинцам, побродил по их сайтам, там ничего об этом или просто сказано, мол была встреча, а что и про что, да и вообще зачем прилетал - тишина!