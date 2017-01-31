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Авиасообщение России с крупнейшими городами Египта может возобновиться уже в феврале, сообщают "Известия" со ссылкой на источник в дипломатических кругах.
По данным издания, полеты будут осуществляться в Каир, Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Отмечается, что 8-9 февраля в египетских аэропортах состоятся контрольные проверки Росавиации, по итогам которых будет объявлено о решении восстановить авиасообщение.
Источник, говоря о времени возобновления полетов, отметил: "Называлась дата — 23 февраля. Однако это произойдет лишь в случае выполнения всех требований безопасности египетской стороной".
Между тем в федеральном Минтрансе дату возобновления полетов из России в Египет не подтвердили. В то же время в ведомстве рассказали, что аэропорт Каира уже готов к приему туристов из России, а в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе еще работают представители Росавиации.
Напомним, авиационное сообщение России с Египтом было прервано в конце 2015 года, после того как над Синаем в результате теракта потерпел крушение российский авиалайнер. Жертвами катастрофы стали 217 человек.
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