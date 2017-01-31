Фото: pixabay.com
Судебный пристав Денис Хресцов в Краснодарском крае остановил взлетающий легковой самолет Ан-2, чтобы его арестовать. Об этом сообщает пресс-центр Управления федеральной службы судебных приставов по региону.
Как сообщается, в Службу судебных приставов пришел запрет на эксплуатацию легкого самолета Ан-2. Чтобы найти транспортное средство, Хресцов провел целое расследование.
Приставу удалось выяснить, что Ан-2 был продан жителем Краснодара и переправлен в Крымский район. Но новый хозяин самолета так и не поставил его на учет. Благодаря своим связям Хресцов нашел самолет на частном аэродроме. Когда пристав приехал туда, то увидел, что самолет готовится взлететь. Тогда он забрался на крыло Ан-2, чтобы он не смог подняться в воздух. Пилоты, увидев Хресцова, кинулись бежать. Сам же пристав опечатал самолет и сдал его на хранение владельцу аэродрома.
Комментарии
нешто такой страшный пристав: Пилоты, увидев Хресцова, кинулись бежать.
нельзя просто так взять, и взлететь без задержки
пинчины бы дали и улетели
Срочно наградить!!! За токую самоотверженность!
я бы взлетел и сбросил это чмо, одним паразитом меньше !!!!!!!!!!!!
я бы... я бы...