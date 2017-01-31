Фото: ХК "Алтай"
Хоккеисты "Алтая" в рамках чемпионата Высшей хоккейной лиги дважды в гостях проиграли с разгромным счетом "Юниору-Спутнику" из Нижнего Тагила.
Как пишет "Алтайский спорт", первый матч, который прошел 29 января, завершился поражением барнаульцев со счетом 3-7. В повторной игре уже в первом периоде уральская команда забросила в ворота "Алтая" три шайбы. В перерыве барнаульцы поменяли вратаря: вместо Ильи Кривича, который впервые в этом сезоне начал матч в стартовом составе, вышел Александр Власов. К экватору игры "Алтай" проигрывал уже 0-5.
"Алтай" сумел избежать сокрушительного поражения, забив две шайбы. На 54-й минуте дисциплинарный штраф (2 + 10) получил капитан "Алтая" Алексей Ощепков.
Следующие матчи "Алтай" сыграет 5-6 февраля в Барнауле. Соперник – ЦСК ВВС из Самары.
"Знаете, есть такой закон: не забиваешь ты – забивают тебе, что и реализовалось в обеих играх. "Юниор-Спутник" – совершенно другая команда по сравнению с той, что была до Нового года. Хорошее движение, быстрые ребята, им только дай шанс! И они его использовали. А по нашей команде сложно что-то говорить, проанализируем, разберёмся", – сказал после встречи главный тренер барнаульцев Евгений Бакланов.
Комментарии
Пока на тренировки пускают мам, не будет у нас хоккеистов.