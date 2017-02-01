Всегда приятно жить в красивом и уютном доме. И если уют в квартире создают сами жильцы, то ответственность за создание действительно выдающегося и стильного дизайна дома несет строительная компания.
Компания ООО "Регионстрой" завершила строительство высокого и красивого комплекса "Аврора" – 25-этажного жилого дома, расположенного по адресу: ул. Гущина, 150/3. Индивидуальная архитектурная особенность дома – это витражное остекление центральных квартир, от этого фасад дома кажется хрустальным и эффектно выделяется на силуэте города.
Дом состоит из одной блок-секции, в которой построены комфортные для жилья одно-, двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры свободной планировки. Конструкция дома состоит из монолитного каркаса с заполнением наружных стен железобетонными панелями заводского производства. При строительстве жилого дома были применены современные материалы и инженерные системы. Для удобства владельцев квартир в высотке установлено четыре лифта: два грузовых и два пассажирских.
Практически со всех сторон новые дома ООО "Регионстрой" окружает размеренность и спокойствие. Хорошая транспортная развязка позволяет добраться в любую точку города. В непосредственной близости от жилого комплекса расположены детские сады, школы, больницы, торговые центры и аптеки.
С информацией об объектах строительной компания ООО "Регионстрой" вы можете ознакомиться на сайте: http://dom22.su/, по телефону: 571-990, 271-990 или в отделе продаж, расположенном по адресу: Космонавтов, 18.