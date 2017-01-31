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Врача подольской городской больницы №2 подозревают в надругательстве над пациенткой, которая с серьезными ожогами находилась в отделении реанимации.
Как сообщили в управлении Следственного комитета по Московской области, врачу анестезиологу-реаниматологу инкриминируют совершение насильственных действий сексуального характера.
Органы следствия установили, что преступление было совершено в ночь с 4 на 5 января, когда медик, будучи на суточном дежурстве и находясь в состоянии опьянения, надругался над 43-летней пациенткой.
В СКР отмечают, что женщина "в силу своего физического состояния находилась в беспомощном состоянии и не могла оказать ему сопротивление".
Сейчас подозреваемый задержан, расследование продолжается.
Как сообщает Первый канал, подозреваемый своей вины не признает и заявляет, что его оклеветали. Между тем министерство здравоохранения Московской области проведет в больнице служебное расследование.
Руководство самой больницы, где произошел инцидент, утверждает, что претензий к подозреваемому врачу не было.
Комментарии
капец неужели женщин вокруг мало?
бедная женщина... да и у него то как встал- при ожогах запах от пациента- гниения и лекарств одновременно
Если это не клевета, то его место под нарами машкой
Да вранье, все это! Очередной наезд на врачей. Так может написать только тот, кто не видел пациентов с "серьезными ожогами".