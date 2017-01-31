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Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский на встрече с молодежью в Госдуме пожаловался на то, что его "Ё-мобиль", который ему подарил Михаил Прохоров, не работает. Об этом пишет портал dni24.com.
"Машина хорошая, новая, но вот движок почему-то осыпался", – сказал политик.
По его словам, в России всего три таких автомобиля. Один из них у самого Прохорова, второй – у Жириновского, а у кого третья машина, политик не уточнил.
Ё-мобиль — российский пиар-проект последовательного гибридного автомобиля, в конструкции которого предполагалось использование электрической трансмиссии с комбинированным питанием от генератора, вращаемого газобензиновым двигателем внутреннего сгорания, и от ёмкостного накопителя энергии. За счёт применения такой схемы Ё-кроссовер имел бы базовый полный привод.
Комментарии
Зато как его материть удобно, даже при детях Ё! прст...это самое легкое
У прохорова руки из жопы выросли, за что не возмётся всё рушится
Прохоров ещё и в президенты метил.И были дураки,что голосовали за него.
31.01.2017 11:10 - гость - Прохоров ещё и в президенты метил.И были дураки,что голосовали за него. -------------- дураками Россия богата
СМИ врут. Аккумулятор сдох, а не движок. Чубайс поди подгонит другой по-дружески )
это который ниссан на платформе ниссан?