Фото: 2day.kh.ua
Украина представила логотип песенного конкурса "Евровидение-2017", который пройдет в этой стране весной. В нынешнем году на логотипе изображены украинские бусы. Также готов и лозунг – Celebrate Diversity, который переводится как "Уважать разнообразие". Об этом пишет "Коммерсант".
Организаторы считают, что лозунг хорошо дополняет новый логотип конкурса – бусы. Украшение состоит из большого количества разнообразных бусин, каждая из которых особенная.
Напомним, в прошлом году Украина заняла первое место в этом конкурсе, поэтому в 2017 году он проходит на Украине. Ранее СМИ писали, что из-за проблем с организацией конкурса "Евровидение-2017" может быть перенесено из Киева в Москву.
Комментарии
Да, да! у хахлов уважают разнообразие, особенно языков))) почему логотип не вышиванки или кружевные труселя? цэ европа же!
грабли надо
Папуасия, меняют всё на стеклянные бусы. Туземцы а не европейцы сраные
Не вижу логотипа с бусами, новость про картинку без картинки
а про анальные шарики шутили уже, нет?