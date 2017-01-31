Фото: vk.com/act54
Столкновение боевой машины пехоты и внедорожника Toyota Land Cruiser произошло недалеко от Новосибирска.
Об инциденте сообщает служба эвакуации АСТ-54. Отмечается, что ДТП случилось под наукоградом Кольцово, рядом с поворотом на Нижнюю Ельцовку.
"Черный внедорожник Toyota Land Cruiser 200 столкнулся с пересекавшей дорогу боевой машиной пехоты. По словам очевидцев, от удара оба транспортных средства отлетели в сугроб и зависли между обочиной и кюветом", – говорится в сообщении.
Очевидцы указывают, что внедорожник получил очень серьезные повреждения передней части кузова.
Комментарии
Он тоже думал, что у него тоже боевая машина!!!
джипер думал что он круче
от удара оба транспортных средства отлетели в сугроб
а какой-нибудь хюндай всмятку бы
Крузак силен, если умудрился 14 тонн железа отшвырнуть... Водила хоть жив ?
ну если бмп2 то 14 а если вдруг бмп3 то и все 18тонн)
Infantry fighting vehicle и земной крейсер collided в NSK сити
Фотку морды крузера давайте!
Он ведь тоже не легкий, по-моему тонны 2 с лишком. Если на хорошей скорости - ничего удивительного.