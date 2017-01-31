Фото: 22.мвд.рф
Полиция в Алтайском крае задержала парня 1996 года рождения, который угнал автомобиль Lexus и пытался скрыться на нем, но угодил в ДТП.
Как сообщили в ГУ МВД по региону, инцидент произошел накануне утром в селе Подойниково Панкрушихинского района. Злоумышленник увидел, как из автомобиля "Лексус" вышли мужчины, которые направились в кафе. В салоне осталась девушка.
Парень, желая угнать машину, быстро сел за руль, избил девушку и скрылся. Местные жители, которые находились рядом с кафе, организовали погоню за внедорожником.
Пытаясь скрыться от преследователей, злоумышленник не справился с управлением возле села Высокая грива и допустил опрокидывание автомобиля. Тут подозреваемого и задержали.
Оказалось, что 20-летний злоумышленник проживает в селе Клочки. Накануне он уже угнал у односельчанина "Рено Логан".
В отношении задержанного возбуждены уголовные дела о разбое и угоне. Задержанный заключен под стражу.
Комментарии
GTA - она такая...
нельзя ключи в машине оставлять
Пацан к успеху шел
он головой в лобовое стекло ударился?
Возможно его били...
блин да я про разбитое лобовое с характерными следами пристегиваться надо!
31.01.2017 11:03 - гость -
Так то в машине осталась сидеть девушка. Т.е. это не просто угон, а разбой.
31.01.2017 11:19 - гость -
есть за что.
Так то в машине осталась сидеть девушка. Т.е. это не просто угон, а разбой. --- знаю. в общем девушку надо было с собой брать, а не только ключи. все верно