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Трамп изменил условия выдачи виз США для россиян

, ИА "Амител"
Теперь при повторном обращении за визой россияне должны пройти собеседование

Фото: pixabay.com

Россияне теперь будут получать визы в США по другим условиям – при повторном обращении за визой, если со времени окончания срока действия предыдущей прошло более года, нужно пройти собеседование. Об этом пишет РИА Новости.

Нововведение будет касаться всех, кроме дипломатов и официальных лиц, а также граждан России, которым не исполнилось 14 лет или исполнилось больше 79 лет. Также новые условия не затронут тех, кто ранее подавал заявление на визу той же категории, которая уже истекла, но с момента окончания ее срока прошло не более 12 месяцев.

Новый порядок выдачи виз связан с миграционным указом президента США Дональда Трампа.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

31.01.2017 11:25
- гость -

В качестве зеркальной меры предлагаю, отказаться от использования доллара США, речь идет не о транзакциях, а об упоминании американской валюты в отчетах регулятора, средствах массовой информации, печати. Пользоваться для обозначения долларов США, термином рублар.

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