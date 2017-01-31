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Российские спортсмены, несмотря на запрет на участие, будут продолжать готовиться к Олимпийским играм, которые пройдут в корейском Пхенчхане в 2018 году. Такова позиция Паралимпийского комитета РФ, пишет "Российская газета".
Ранее стало известно, что исполком Международного комитета (МПК) отклонил все предложения Москвы и не разрешил нашим паралимпийцам участвовать в отборочных соревнованиях к Паралимпийским зимним играм.
Также в Паралимпийском комитете заявили, что продолжат работу "по обеспечению чистоты паралимпийского спорта, соблюдению принципов честной спортивной борьбы и формированию в российском обществе атмосферы нетерпимости к употреблению допинга в спорте".
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