Митинг в поддержку льготников пройдет в Рубцовске 11 февраля. Инициаторы акции протеста — местное отделение КПРФ. Коммунисты призовут отменить поправки в краевой закон о социальной поддержке граждан.

Решение о необходимости провести митинг было принято на пленуме рубцовского городского комитета. Для этого коммунистам необходимо получить согласие администрации города, заявку они уже подали.

Протестовать будут против изменений в краевой закон о соцподдержке граждан, принятых в Алтайском крае в конце прошлого года.

По словам первого секретаря рубцовского горкома КПРФ Владимира Белкина, люди настроены на акцию протеста.

Главная претензия — изменения условий получения льгот для "семипалатинцев".

Депутат АКЗС, секретарь рубцовского горкома КПРФ Вероника Лапина пояснила: раньше местные льготники могли пользоваться льготами, не смежными между собой.

"К примеру, ветеран труда мог получать лекарства как труженик тыла (со скидкой 50%). Теперь такой возможности у него нет. Для того чтобы льгота была на оплату коммунальных услуг, людям приходится отказываться от выплат "по семипалатинскому полигону" в пользу ветерана труда, чтобы получать весь объем мер социальной поддержки", — сказала Лапина.

Читайте также: Как изменились условия для получения "Ветерана труда" в Алтайском крае?

В Рубцовске, по данным КПРФ, 11 тысяч человек имеют одновременно и звание "Ветеран труда", и удостоверение по семипалатинскому полигону категории "Б".

Эти изменения были прописаны в законе в конце прошлого года.

О необходимости пересмотра закона говорит также и местное отделение партии "Справедливая Россия".