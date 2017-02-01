Жилой комплекс "Матрешки" на слуху у каждого жителя нашего города. Дело не только в рекламных баннерах и акциях, но и в поистине интересной инфраструктуре квартала и доступной цене на жилье. Застройщик "ВИРА-Строй" объявил старт продажи квартир по низкой цене — всего 35 000 рублей за квадратный метр. Стоит отметить, что за эту цену покупатель получает жилье с отделкой "под ключ".
Покупая квартиру с отделкой "под ключ", собственник получает:
- ванную и санузел, которые полностью выложены современной кафельной плиткой от пола до потолка
- установленную сантехнику
- поклеенные обои в спокойных пастельных тонах во всех комнатах
- линолеум и плинтуса
- межкомнатные двери
- современные отопительные радиаторы и пластиковые окна
- остекленные лоджии
Также в квартирах будут установлены розетки, выключатели и домофон, а для удобства и экономии предусмотрены индивидуальные приборы учета воды и тепла.
Современный жилой комплекс "Матрёшки" — это проект со своим особым характером, удобный для жизни разных поколений. В нем предусмотрены площадки для отдыха, занятий спортом, игровые площадки, места для выгула собак и, что немаловажно, большое количество парковочных мест – наземных и подземных. Надо отметить, в проекте комплексной застройки микрорайона есть места для строительства муниципальных учреждений: поликлиник, школ и детских садов. Свободная от застройки территория будет озеленена деревьями и газонами.
Телефон: (3852) 22-25-14, 55-76-28 пр. Красноармейский, д. 75
Время работы: понедельник – пятница с 9.00 до 18.00
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