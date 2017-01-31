Фото: adaryer.ru
Наиболее денежные вакансии Барнаула за январь 2017 года назвал сайт по поиску работы и персонала HeadHunter.
Согласно проведенному исследованию, в первую пятерку попали предложения с зарплатой более 100 тысяч рублей в месяц.
По словам руководителя пресс-службы HeadHunter в Сибири Еланы Таращук, 2017 год на рынке труда стартовал весьма активно.
"Хотя общий рост числа предложений составил 3% от общего числа, есть сферы, где рост превысил эти показатели. Так, в сфере "Автомобильный бизнес" рост вакансий составил +65%, а для рабочего персонала +47%. А вот для административного персонала вакансий стало меньше на 54%", – отметила представитель компании.
ТОП-10 наиболее привлекательных вакансий за январь выглядит так:
- Главный инженер/технический директор группы компаний — от 150 до 300 тысяч рублей;
- Главный механик (ремонтная служба) — от 120 тысяч рублей;
- Руководитель проекта (международная торговля) — от 100 тысяч рублей;
- Директор мукомольного производства — от 100 тысяч рублей;
- Программист 1С — от 100 тысяч рублей;
- Главный агроном — от 75 до 100 тысяч рублей;
- Монтажник мокрых фасадов — от 60 до 100 тысяч рублей;
- Директор бара — от 50 тысяч рублей;
- Специалист по работе с просроченной задолженностью — от 50 тысяч рублей;
- Руководитель отдела маркетинга — от 50 тысяч рублей.
Комментарии
Интересно, Амик ошибся, это данные на 2123 год!!!