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Президент США Дональд Трамп из-за неисполнения указа о мигрантах уволил исполняющую обязанности генерального прокурора и министра юстиции США Салли Йейтс. Об этом пишет "Российская газета".
Как сообщает издание, генеральный прокурор призвала юристов не защищать в суде исполнительный указ президента Трампа. По словам Йейтс, ее не убедили, что этот указ имеет законную силу.
Теперь должность генерального прокурора до утверждения нового будет занимать Дана Боенте.
Комментарии
Не министра, а и.о. и ставленника (назначенного) Обамой. Двойной профит - ряды почистил и остальных напугал.
Никакого геройства в том, что американский судья заблокировал указ Трампа, нет. У нас тоже любой судья может заблокировать указ Трампа. А указы, так российские министры давно забили на указы российского же гаранта, только гаранту их уволить нельзя.
12:37 Ничего там судья не заблокировал, решение Трампа не отменено. Судья, как у нас говорят, дал разъяснение, что решение Трампа не распространяется на тех, кто уже в пути, т.к. закон обратной силы не имеет, т.е. те кто получил право на въезд и сел в самолет. Речь идет о 300 человек.
12:37 Про уволить нельзя вы "академикам" с Улюаевым расскажите. Понаберут ДБЛ БЛ (с).
12.36, у них поди еще конгресс кандидатуры рассманивает и утверждает?)) тяжко трампу придется)
А у нас кто премьера? Разные структуры - у них подчинение непосредственно президенту министров, у нас премьеру. Неужели трудно погуглить?