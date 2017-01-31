Фото: vk.com/barneos22
Мужчина погиб после падения из окна многоэтажного жилого дома в Барнауле.
Инцидент произошел в понедельник, 30 января, во второй половине дня по адресу: улица Взлетная, 50.
В настоящее время выясняются все обстоятельства трагического происшествия. Как сообщили порталу Amic.ru в краевом управлении Следственного комитета, по данному факту проводится проверка.
Напомним, что в минувшую пятницу мужчина выпал из окна краевой клинической больницы. К счастью, пациент остался жив, упав в сугроб.
Комментарии
весна на подходе. Летный сезон открываится.
у шизиков, как и у погоды сдвиг на месяц?
ну там сомнительный контингент проживает-переселенцы