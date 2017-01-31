Фото: barnaul.org
Сотрудники ГОЧС Центрального района Барнаула в ходе проверки выявили 19 домов с шатровыми крышами, которые из-за снега вызывают особые опасения. Об этом сообщает пресс-центр администрации краевой столицы.
Сотрудники ГОЧС выписали 22 протокола об административных правонарушениях на управляющие организации.
Как сообщается, состояние таких крыш на особом контроле управления коммунального хозяйства администрации Центрального района.
Комментарии
19 домов и те в каком-то частном секторе? По Короленко пройдитесь и по Соцу, еще столько же домов обнаружите, а ведь там в разы больше людей ходят