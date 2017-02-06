Алтайский фонд микрозаймов, который был создан администрацией края в 2009 году, обеспечивает предоставление займов для малого и микробизнеса. За время работы региональный фонд предоставил более 3 600 займов на общую сумму 1,93 млрд рублей.

Фонд неоднократно становился победителем всероссийских конкурсов в области микропредпринимательства. Его клиенты также отмечены в числе лучших по номинациям "Лучший предприниматель в области сельского хозяйства", "Лучший предприниматель в области производства", "Лучший молодежный предпринимательский проект", "Лучший предприниматель в области услуг" и многим другим.

По итогам двенадцатого всероссийского ежегодного конкурса "Российские премии Фонда Citi в области микропредпринимательства" клиент Алтайского фонда микрозаймов компания "Медовик Алтая" стала победителем в номинации "Лучший предприниматель 2016 года".

Услуги Алтайского фонда микрозаймов, по информации управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, пользуются стабильным спросом благодаря упрощенной процедуре обращения за займом. За ними обращаются как начинающие предприниматели, так и представители малого бизнеса, для которых дополнительные деньги необходимы для расширения бизнеса и открытия новых видов деятельности. На сегодняшний день процентная ставка за пользование микрозаймом не превышает десяти процентов в год. При этом максимальный размер заемных средств может составлять 3 миллиона рублей, а срок возврата – до трех лет.

Исполнительный директор фонда Владислав Уваров отмечает, что Фонд, являясь организацией инфраструктуры государственной поддержки предпринимательства, может предложить условия, которые дают возможность предпринимателям выстраивать бизнес-процессы, не ограничиваясь короткими кредитными обязательствами, и по очень выгодным процентным ставкам.

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