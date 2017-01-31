Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Государственная инспекция Алтайского края оштрафовала застройщика и генподрядчика строительства второй очереди ТРЦ "Галактика" в Барнауле.
Как сообщили в ведомстве, госстройнадзор в рамках проверки объекта выявил нарушения обязательных требований в области строительства.
"Застройщику объекта ООО "БАМЗ" и генеральному подрядчику ООО "Строительная компания Платформа Сибирь" назначены административные наказания в виде штрафов в размере 100 000 рублей каждому", – указывают в госинспекции.
Также подрядной организации направлено уведомление о составлении протокола об административном правонарушении в виде "продолжения работ до составления актов об устранении нарушений".
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В государственной инспекции также подчеркивают, что после обрушения кровли в гипермаркете "Ашан", который базируется в "Галактике", проектная документация первой очереди торгового комплекса будет передана на государственную экспертизу.
Что касается второй очереди "Галактики", то застройщику было выдано предписание о приостановке строительства.
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Сам инцидент в "Ашане" произошел вечером 26 декабря 2016 года. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал. По факту случившегося региональное управление Следственного комитета начало проверку.
Комментарии
копейки
снести и на его месте построить большой и красивый кукольный театр
американских рублей?
А сколько Ашан им неустойку выставить интересно
А слабо, заставить за свой счет разобрать строение, как опасное для эксплуатации и для окружающих? Расторгнуть договор по аренде земли, и построить что-нибудь более полезное, чем магазин?
Франка судить надо за то что его контора не вникнув в документацию выдала разрешение на строительство-а его друг Петр протащил его на повышение-не родись с умом и потом получи диплом а дружи в правильном направлении!
Государственная инспекция Алтайского края оштрафовала застройщика , а вот у меня вопрос как же эта самая инспекция приняла данное сооружение в эксплуатацию, выдала разрешение на ввод объекта? какие санкции к этой инспекции применены?
- гость - 31 января 2017 г. 12:44 Наверное, нисколько, т.к. там не сам Ашан, а купленная Ракшиным франшиза
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Не бойтесь ошибаться — бойтесь повторять ошибки. (Теодор Рузвельт)
31.01.2017 13:26 - гость - Ашан это марира в гриме?
А саму инстанцию, которая ранее выдала разрешение - привлечь к уголовной ответственности!
А слабо, заставить за свой счет разобрать строение, как опасное для эксплуатации и для окружающих? Расторгнуть договор по аренде земли, и построить что-нибудь более полезное, чем магазин?
угу, например, БАМЗ...
а привлекли то к ответственности наверно не юрлицо а физлицо, что то штрафы смешные
как слону дробина
мож снести опасную рухлядь и сквер разбить?
1.01.2017 13:58 ви
мож снести опасную рухлядь и сквер разбить? 0 0
А вам кто мешал/мешает пойти и разбить сквер? Чего БАМЗ 10 лет назад не реанимировали?